Termin przydatności do spożycia. Te produkty można przechowywać miesiącami - to prawie nigdy nie traci ważności

Wiele osób trzyma w domu produkty spożywcze "na zapas", które leżą na półkach i czekają na otwarcie. Żywność o najdłuższym okresie przydatności do spożycia, taką jak ryż, makaron czy fasola w puszce, można przechowywać w temperaturze pokojowej i przez naprawdę długi czas nie tracą swojej ważności.

Termin przydatności do spożycia można znaleźć na produktach po sformułowaniu "Należy spożyć do…". Termin ten to informacja o tym, jak długo produkt przechowywany w prawidłowych warunkach zachowa swoje właściwości i trwałość mikrobiologiczną. Termin przydatności do spożycia to określona data. Po jej upływie produkt spożywczy traci "fabryczne" właściwości, rozpoczynają się w nim procesy mikrobiologiczne, które powodują jego psucie.