Tymi produktami zastąpisz chleb. Oto najlepsze zamienniki chleba

Choć pieczywo jest smaczne i sycące to niestety nie ma zbyt wielu właściwości odżywczych. Dodatkowo zaledwie dwie kromki chleba to ok. 203 kalorie, często więc na rezygnację z pieczywa decydują się osoby na diecie odchudzającej. W chlebie brak błonnika i witamin - czyli składników poprawiających wydajność organizmu i wspomagających pracę mózgu. Wiele osób porzuca chleb również z powodu nietolerancji glutenu. Co więc jeść zamiast chleba? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.