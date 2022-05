Biała na grilla zdrowsza od czerwonej. Tak trzeba ją grillować, żeby została pulchna i soczysta

Biała kiełbasa ma długą historię. Przypisują ją sobie przede wszystkim Niemcy, ichni Weißwurst jest potrawą narodową Bawarii, głównie Monachium. Podobno w 1857 roku tamtejszy gospodarz podał zgłodniałym gościom kiełbasę, którą wyjątkowo zrobił w jelitach wieprzowych a nie baranich. Wieprzowe są grubsze, dlatego karczmarz bał się usmażyć kiełbasę i tylko ją sparzył, by nie pękła. I to zachwyciło klientów. Biała rozpowszechniła się w Niemczech i wkrótce dotarła do Polski. Pierwszą recepturę na białą znajdziemy w książce kucharskiej Marii Śleżańskiej z 1904 r.

Nie zawiera azotynów

Biała parzona jest znana głównie ze śniadań wielkanocnych, ale coraz częściej podawana jest biała z grilla i to lepsza opcja dla naszego zdrowia niż zwyczajna, śląska, podwawelska czy jarmarczna.

Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tłumaczą, że biała kiełbasa jest zdrowsza od czerwonej, ponieważ do produkcji białej używa się soli spożywczej a nie konserwującej soli peklowanej, która zmienia kolor mięsa na różowy. - Białą kiełbasę niepeklowaną zaleca się głównie dzieciom, ponieważ nie zawiera azotynów powstających z azotanów używanych do peklowania mięsa i kiełbas – czytamy na stronie Uniwersytetu.