Błyskawiczny zakwas na żurek - oto prosty domowy przepis na wielkanocny żurek OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Zakwas na żurek robi się bardzo łatwo, niewiele kosztuje, smakuje wyśmienicie i wystarczy poczekać kilka dni, żeby był gotowy. Zakwas to nieodłączny element Wielkanocy - to na nim przygotowywany jest żurek na śniadanie wielkanocne. Zakwas na żurek ma też mnóstwo właściwości korzystnych dla zdrowia. Do przygotowania zakwasu na żurek nie potrzeba drogich ani wyszukanych składników. Kiedy i jak przygotować zakwas na żurek, aby był gotowy na Wielkanoc? Zobacz w naszej galerii, jak krok po kroku zrobić zakwas na żurek.