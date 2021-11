Ceny żywności. Sytuacja na świecie wpływa na naszą kromkę chleba z masłem

Ostatnio widoczne są wzrosty cen masła i serów na sklepowych półkach. Okazuje się, że za drożyznę w polskich sklepach odpowiada m.in. sytuacja w Chinach i Nowej Zelandii. Bo gdyby w Nowej Zelandii mogli wyprodukować więcej masła, to więcej tego produktu trafiłoby na bardzo chłonny chiński rynek i wtedy więcej zostałoby go dla nas.

Rosnące ceny żywności napędzają drożejące pasze, koszty transportu, wyższe ceny gazu , energii elektrycznej, pracy, nawozów (to akurat jest skutkiem przede wszystkim wzrostu cen gazu), a nawet opakowań. To także efekt rosnącego popytu i gry spekulacyjnej na światowym rynku.

Ale to chyba jedyny plus tej sytuacji, bo żywność musi kupić każdy i każdy z nas widzi, że płaci za nią coraz więcej.

Bardzo istotnym czynnikiem są także rosnące koszty produkcji. I znowu przyczyniła się do tego globalizacja. Odkąd Chińczycy postawili na odbudowanie produkcji wieprzowiny (po problemach związanych z afrykańskim pomorem świń) w ogromnych, nawet piętrowych tuczarniach, znacząco wzrósł popyt na pasze. A to znowu przyczyniło się do wzrostu cen surowców do produkcji pasz. W grach spekulacyjnych ostatnio bardzo doceniane jest ziarno.