Mamy przepis na barszcz wigilijny. Przepisy krok po kroku - tradycyjny oraz Gessler i Wachowicz

Zgodnie z tradycją, na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw, a jedną z nich jest barszcz wigilijny. Przepis na ten wyjątkowy barszcz można znaleźć w wersji autorstwa Magdy Gessler oraz Ewy Wachowicz.

Wigilijny barszcz posiada niepowtarzalny smak, który różni się od tego, który zazwyczaj znamy przez resztę roku. Możliwe, że to magiczna, świąteczna atmosfera nadaje mu tę wyjątkową nutę. Jednakże, istnieje również prawdopodobieństwo, że ta zmiana smaku wiąże się z obowiązkowym dodatkiem uszek podczas świąt.

Trudno sobie wyobrazić świąteczny posiłek bez tych tradycyjnych, małych pierożków w kształcie ucha, które doskonale komponują się z intensywnym smakiem czerwonego barszczu. Samodzielne przygotowanie idealnych w smaku i kształcie uszek nie jest zadaniem prostym. Ciasto musi być odpowiednio cienkie, a farsz starannie przygotowany i odpowiednio doprawiony.

Przepis na barszcz wigilijny Magdy Gessler:

Składniki: 1L wody

200 g włoszczyzny

1 liść laurowy

400 g buraków czerwonych

3 ziarnka ziela angielskiego

3 ząbki czosnku

150 ml koncentratu barszczu czerwonego

sól, pieprz, cukier, majeranek do smaku

Serwis beszamel.se.pl kilka lat temu zaprezentował na swojej stronie przepis na barszcz wigilijny Magdy Gessler. Jej zdaniem włoszczyznę i czerwone buraki rozdrabniamy i gotujemy w wodzie z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego, majeranku i soli. Do barszczu można również dodać kawałek wędzonego boczku oraz suszone grzyby. Na koniec gotowania dodajemy koncentrat barszczu czerwonego oraz roztarty czosnek i cukier do smaku. Całość gotujemy przez około 5 minut. Uszka wrzucamy do osolonego wrzątku i gotujemy przez 14 minut.

Poniżesz znajdziesz przepis na barszcz wigilijny według Ewy Wachowicz

Składniki: 100 g suszonych grzybów

włoszczyzna (bez kapusty)

2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

5 ziaren pieprzu

2 ząbki czosnku

natka pietruszki

zakwas z buraków

cukier, sól

½ cytryny Zakwas: 1 kg czerwonych buraków

3 l wody

1 łyżeczka kminku

30 g korzenia chrzanu

1 główka czosnku

3 łyżeczki soli

szczypta cukru

1 kromka chleba razowego

Ewa Wachowicz na swojej stronie także zaprezentowała przepis na barszcz wigilijny. Buraki obieramy i kroimy na kawałki, zalewamy letnią przegotowaną wodą, dodajemy kminku, chrzan, czosnek, sól, cukier i kromkę chleba razowego. Odstawiamy pod przykryciem na 3-6 dni (najlepiej w naczyniu kamionkowym). Przygotowujemy wywar z suszonych grzybów i warzyw, przyprawiamy liśćmi laurowymi, ziarnami pieprzu i zielem angielskim. Gotujemy i przecedzamy. Czosnek przeciskamy przez praskę na gazę, dodajemy do wywaru, a także zakwas z buraków. Dosmaczamy solą, cukrem i sokiem z cytryny. Zupa powinna być słodko-kwaśna. Podgrzewamy, ale unikamy doprowadzenia do wrzenia, by barszcz nie stracił koloru. Podajemy z posiekaną natką pietruszki. Podanie obu przepisów pozwala wybrać preferowaną wersję barszczu, dostosowaną do własnych upodobań smakowych i tradycji rodzinnych. Ciesz się wyjątkowym smakiem wigilijnego stołu!

Przepis na barszcz wigilijny - zobaczcie tradycyjny przepis na Wigilię 2023

Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę dni, ale jeśli chcemy przygotować w 2023 roku od podstaw prawdziwy, tradycyjny barszcz według przepisu naszych babć, to trzeba szybko zabrać się do pracy! Podstawą jest zakwas, a ten wymaga czasu. Mamy dla Was przepis na wigilijny, czyli postny barszcz z zeszytu babci Krysi. Szczegóły i przepis krok po kroku prezentujemy w poniższej galerii.

Wideo 100 najlepszych potraw na świecie - jest ranking!