Pomysły na panierkę - tym zastąpisz bułkę tartą. To warto wybrać zamiast tradycyjnej panierki

Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę

Popularna panierka z bułki tartej, choć jest chrupiąca i smaczna, z czasem może się znudzić. W dodatku nie jest to najlepszy wybór dla naszego zdrowia. Panierka z bułki tartej przede wszystkim jest bardzo kaloryczna. Ponadto mocno chłonie tłuszcz i może przyczyniać się do nadwagi, cukrzcy, nadciśnienia i problemów z sercem. Dlatego wiele osób poszukuje alternatywy. Nowa panierka sprawi, że danie nabierze innego charakteru. Nie będzie również niosła ze sobą tyle negatywnych skutków dla zdrowia, co panierka z bułki tartej.

Zobacz także: Metamorfoza kuchni bez wymiany mebli - zdjęcia, inspiracje. Efekty po malowaniu, wymianie frontów czy uchwytów