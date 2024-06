Ten składnik sprawi, że twój pleśniak będzie się rozpływał w ustach. Mamy porady kucharki-amatorki

Pleśniak to ciasto składające się z kilku warstw. Kruchy jasny spód przykrywany jest warstwą owoców lub dżemu, następnie warstwą ciemnego ciasta, bezą oraz drobno posiekanymi kawałeczkami jasnego ciasta. Jest pyszne, niezbyt słodkie, a do tego efektownie się prezentuje. Nic dziwnego, że regularnie pojawia się na stole wielu Polaków! Czy wiesz jednak jak sprawić, by ciasto było jeszcze lepsze?

Pleśniak – sekretny składnik

Większość przepisów na pleśniaka opiera się na margarynie. Jeśli jednak podmienisz ją na masło twoje ciasto będzie o wiele smaczniejsze, a także zdrowsze!

Margaryna to zwykle sztuczny miks wielu tłuszczów roślinnych, także tych utwardzanych i bardzo szkodliwych np. oleju palmowego. Jak wiadomo, przetworzona żywność to coś, czego powinniśmy unikać.

Z kolei masło to produkt naturalny pochodzenia zwierzęcego robiony ze śmietanki mleka krowiego. Dodanie go do ciasta sprawi, że będzie ono bardziej kruche, zyska nowy wymiar smaku i będzie wprost rozpływać się w ustach! Warto jednak pamiętać o tym, że kostka masła waży zwykle 200g, podczas gdy margaryna – 250. W związku z tym należy zmniejszyć ilość mąki w przepisie lub dać nieco więcej tłuszczu do podanych proporcji. Szczegóły dotyczącego triku na najlepszy pleśniak zobaczysz w poniższej galerii.