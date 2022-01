Zbigniew Mikołejko: - Młodzi rozczarowani Kościołem. Nie wystarczy gitara

– Ale? – Gdyby spojrzeć na to z perspektywy codziennej modlitwy, udziału w lekcjach religii, w nabożeństwach, to okazałoby się, że tu ten proces jest głębszy o kilka, kilkanaście procent. Proszę też pamiętać, że polski katolicyzm nie jest jednolity. Największa różnica jest między wsią a miastem.

– Młodzi uciekają z Kościoła katolickiego, potwierdzają to badania świeckich i kościelnych socjologów. Co się dzieje? – Odpowiedź nie jest prosta. W latach 2002-2012 sytuacja była w miarę stabilna. Nieoczekiwanie między 2010-2013 nastąpiło tąpnięcie religijności w Polsce. Według Europejskiego Sondażu Społecznego deklarowana religijność młodych (w najmłodszych generacjach, poniżej 45 roku) spadła o 9-10 procent. Spadła też u starszych, ale tylko o 3-4 procent. A jednak katolicyzm nie stał się dla młodych religią mniejszościową. Nigdzie tak nie jest w Europie, nawet w Irlandii, gdzie młodych praktykujących katolików jest ponad 50 proc. Co więcej, w Niemczech i na Litwie religijność wśród młodych wzrosła. Poza „uskokiem” z lat 2010-13 nie ma większego tąpnięcia, raczej mamy do czynienia z powolnym spadkiem religijności, ale…

– W miastach wypisują się z lekcji religii, w mniejszych miejscowościach niekoniecznie?

– Badania potwierdzają, że na wsi również spada liczba młodych uczestników życia religijnego, ale nie jest to spadek tak gwałtowny jak w Łodzi, gdzie w szkołach średnich z religii – jak podają media – wypisało się ponad 12 tysięcy uczniów. Kiedy jednak przyjrzymy się wynikom badań, okazuje się, że największe spadki odnotowano w szkołach zawodowych, a najmniejsze w technikach. We wszystkich jednak przejawach religijności młodych widać, że ona się obniża od dziesięciu do kilkunastu, a nawet dwudziestu procent.

Oczywiście, w zależności od środowiska, typu szkoły, miejsca zamieszkania i obszaru Polski. Inaczej jest więc w diecezjach południowo-wschodniej Polski, gdzie najwięcej więcej osób uczestniczy w życiu Kościoła, a inaczej w diecezjach Polski północno-zachodniej i zachodniej czy Warszawie. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce przeprowadza regularne badania, z których wynika, że w diecezjach północno-wschodnich liczba uczestników niedzielnych mszy świętych wynosi 20-25 procent. Dla porównania – w diecezji tarnowskiej mamy 70 procent, a ponad 60 proc. w sąsiednich. Tam presja kulturowa, społeczna na młodych jest dużo silniejsza, ponieważ większość otoczenia bardzo gorliwie praktykuje swoją wiarę. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że z badań CBOS z 2018 roku wynika, iż przywiązanie do wiary deklaruje 94 procent młodzieży! Jak widać dane są rozbieżne. Specjalnie przywołuję je, by pokazać, że mamy do czynienia z chaosem, dość żywiołowymi i niejednoznacznymi postawami. Czasami również doraźnymi, a jednak „rozmywającymi” religijną gorliwość młodych czy ich poczucie związku z Kościołem.