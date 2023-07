Jeśli masz te objawy unikaj jedzenia makaronu. Takie są skutki jedzenia makaronu OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Makarony dodajemy do zup, sosów czy zapiekanek. To sposób na szybki obiad. Niestety nie każdy powinien jeść makarony. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia makaronów.Szczegóły znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Makaron w polskiej kuchni obecny jest od zawsze głównie jako dodatek do zup. Obecnie nie wyobrażamy sobie kuchni bez tego dodatku, a nawet głównego składnika dania. Makaron to dobry zamiennik miedzy innymi dla kaszy, ryżu czy ziemniaków. Niestety nie każdy powinien jeść makaron. Zobaczcie, które grupy osób powinny go unikać i dlaczego.