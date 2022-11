Oto najlepsze zamienniki śmietany, które masz pod ręką. Tym możesz zastąpić śmietanę w przepisie!

Wiele osób nie wyobraża sobie zupy czy sosu bez dodatku śmietany? Śmietana to podstawowy składnik wielu przepisów kulinarnych zarówno słodkich, jak i wytrwanych.

Zastąpienie kwaśnej śmietany może być konieczne z różnych powodów. Może to być alergia na mleko, nietolerancja laktozy, dieta wegańska, niskotłuszczowa lub powody zdrowotne. Niektórzy po prostu nie lubią smaku śmietany albo... zapomnieli ja kupić.

Oto najlepsze zamienniki śmietany, które masz pod ręką - lista

Decyzja, który substytut śmietany wybrać, zależy od tego, do czego tak naprawdę śmietana w przepisie jest używana. Czym zastąpić śmietanę w przepisach? Śmietana to ważny składnik wielu wypieków, jednak nie oznacza to, że jest niezastąpiona w przygotowaniu domowych ciast.

Istnieją sposoby na zastąpienie tego składnika. Pieczenie i gotowanie bez śmietany a nawet zabielenie kawy jest całkowicie możliwe dzięki tym łatwym zamiennikom, które prawdopodobnie masz w swojej kuchni. Sprawdź najlepsze zamienniki śmietany w poniższej galerii!