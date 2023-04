Tak możesz wybrać najlepszą białą kiełbasę na Wielkanoc. Taka świąteczna wędlina będzie najsmaczniejsza

Jaka powinna być dobra biała kiełbasa? Biała kiełbasa na Wielkanoc, do tego może cebulka, chrzan - to jedna z polskich tradycji kulinarnych. Na wielu stołach to obowiązkowa potrawa świąteczna, ale jak z dziesiątek propozycji w sklepach wybrać najlepszą białą kiełbasę? Oto pięć najważniejszych rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, gdy kupujecie białą kiełbasę na Wielkanoc.Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Jaka powinna być dobra biała kiełbasa? Biała kiełbasa na Wielkanoc, do tego może cebulka, chrzan, to jedna z polskich tradycji kulinarnych. Na wielu stołach to obowiązkowa potrawa świąteczna, ale jak z dziesiątek propozycji w sklepach wybrać najlepszą białą kiełbasę? Oto pięć najważniejszych rzeczy, na który powinniście zwrócić uwagę, gdy kupujecie białą kiełbasę na Wielkanoc.

Jaka powinna być biała kiełbasa na Wielkanoc? Biała kiełbasa jest przygotowywana z wieprzowiny, zwykle używa się łopatki, podgardla i boczku. Możecie zdecydować się na nieco chudszą białą kiełbasę z szynki wieprzowej.

Czy to zdrowszy gatunek białej kiełbasy? Powiedzmy może tak: mniej niezdrowy, bo to potrawa pyszna, ale też mocno kaloryczna i tłusta. 100 gram białej kiełbasy to 250-300 kcal, w tym około 20 g tłuszczu. Dlatego nie powinniśmy jej jeść zbyt często, ale na święta Wielkanocne można sobie pofolgować.

Kiełbasa może być surowa lub parzona. Ta pierwsza idealnie pasuje do świątecznego żurku, druga z kolei ma dłuższy okres przydatności do spożycia. Jeśli dbacie o dietę, to lepiej białą kiełbasę upiec, wtedy straci nieco na tłustości. Białą gotowaną najczęściej pożywamy z dodatkiem cebuli, chrzanu lub musztardy. Aby poprawić kaloryczność takiego dania, możemy dołożyć na talerz nieco świeżych warzyw, choćby paprykę, surowego ogórka lub pomidora.

3 kg mielonego mięsa wieprzowego

6 g cukru

6 g czarnego pieprzu

6-8 g majeranku

3 duże ząbki czosnku

50 g soli peklowej. Może być sól morska, ale wtedy będzie krótszy okres spożycia białej

szklanka zimnej wody

oczyszczone jelito cienkie

Biała kiełbasa pochodzi z Niemiec, do Polski trafiła około 100 lat temu. Za to naszym pomysłem są za to bogatsze przyprawy z kluczowym majerankiem na czele. Zagadka popularności białej kiełbasy na Wielkanoc w zasadzie do dziś nie została rozwikłana.

