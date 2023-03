Te oleje są najzdrowsze. Warto je wybierać do smażenia, sałatek i innych potraw Justyna Trawczyńska

Najzdrowsze oleje jadalne to te, które zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe i są bogatym źródłem nazywanej witaminą młodości witaminy E. Przygotowaliśmy dla Was listę tych najzdrowszych olejów. Zobaczcie które wybrać do smażenia a które warto jeść na surowo na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Warto sięgać po zdrowe produkty spożywcze. Olej to jeden z częściej wykorzystywanych dodatków do potraw, dlatego warto wiedzieć, jaki olej najlepiej wybierać. Przede wszystkim warto wiedzieć, że inny olej będzie wskazany do smażenia, a inny do spożywania "na surowo". Przygotowaliśmy dla Was ściągę dotyczącą najzdrowszych olejów.