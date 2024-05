To oznacza senność po kawie. Oto, dlaczego po kofeinie chce się spać - mówią eksperci

Co oznacza senność po kawie? Oto dlaczego po kofeinie chce się spać

Kawa - właściwości. To się dzieje z organizmem, gdy pijesz kawę

Picie kawy wspiera układ nerwowy w spowalnianiu rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych. Badania potwierdzają, że kawa spożywana codziennie w ilości 3-5 filiżanek zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera aż o 65 proc., a Parkinsona – od 24 do 32 proc.

Kawa może także pomóc schudnąć. Picie kawy wiąże się też z utratą wagi i spalaniem tkanki tłuszczowej - może być elementem diety odchudzającej, pomaga w walce z tkanką tłuszczową a wypita pół godziny przed wysiłkiem fizycznym przyśpiesza spalanie tłuszczu, co czyni ćwiczenia bardziej efektywnymi. Dodatkowo kawa zwiększa koncentrację, poprawia samopoczucie i dodaje energii a także wydłuża życie.

Badania potwierdzają, że regularne spożywanie kawy (najlepiej od 3 do 5 filiżanek dziennie) opóźnia utratę funkcji poznawczych i zmniejsza ryzyko:

Jak dowodzą badania, regularne picie kawy zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2. Wystarczą 3 filiżanki kawy dziennie, by zredukować ryzyko cukrzycy insulinoniezależnej aż o 20-25 proc.! Mit, że kawa podnosi ciśnienie został już obalony - istnieją dowody na to, że kawa wręcz zapobiega nadciśnieniu.

Ile kaw dziennie można wypić?

Przyjmuje się, że dorosły człowiek bez przeszkód może przyjmować do 400 mg kofeiny na dobę , co w przybliżeniu oznacza około cztery kubki kawy .

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazuje że 3-5 filiżanek kawy dziennie to ilość bezpieczna dla organizmu i przynosząca korzyści zdrowotne.

Kawa to popularny zdrowy napój, który dodaje energii, poprawia czujność, koncentrację i nastrój. Efekt pobudzenia odczuwa się zwykle od 5 do 30 minut po wypiciu filiżanki kawy. Jednak niektóre osoby odczuwają senność po kawie. Dlaczego? Kto nie powinien pić kawy? Sprawdź to teraz w naszej galerii: