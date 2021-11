Prasówka 27.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się w programie Rolnik szuka żony. W 2016 roku wzięli ślub, byli tym samym drugim małżeństwem zawartym dzięki programowi TVP. Choć od edycji z ich udziałem minęło już kilka lat Ania i Grzegorz to jedną z najpopularniejszych par, której losy chętnie śledzą widzowie programu. Zobaczcie, co u nich słychać i jak mieszkają.

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Coraz więcej samochodów na ulicach, coraz więcej osób posiada uprawnienia do jazdy. Nie znaczy jednak, ze każdy jest dobrym kierowcą. Okazuje się, że niektórzy to właściwie urodzeni kierowcy! Zobaczcie osoby, o jakich imionach i znakach zodiaku są najlepszymi kierowcami.

Prasówka 27.11: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Majonez to konieczny składnik świątecznej sałatki, która gości na polskich stołach w Boże Narodzenie. Choć jest kaloryczny i tłusty to mało kto wyobraża sobie święta bez sałatki jarzynowej z majonezem. Czy jednak każdy może jeść majonez? Co się dzieje z organizmem gdy jemy majonez?