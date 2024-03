Prasówka 30.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [30.03.2024]”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [30.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Alarm dla klientów - te towary wycofano ze sklepów. Wirus WZW typu A, plastik i salmonella w mięsie Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach spożywczych dostępnych w popularnych marketach, jak m.in. Biedronka, Lidl. Koniecznie sprawdź w lodówce, czy masz skażony i niebezpieczny towar i wyrzuć go! Ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. obecności plastiku w jedzeniu i groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby. Zobacz, jakie produkty wycofano ze sklepów.

📢 Oto mój domowy napar z liścia laurowego. Wypicie tego naparu pomaga na wiele dolegliwości [30.03.2024] W mojej kuchni, liść laurowy jest prawdziwym nieodłącznym towarzyszem. Nie tylko dodaje wyjątkowego aromatu do potraw, ale również, co może być dla wielu zaskoczeniem, posiada liczne właściwości zdrowotne. W dzisiejszym wpisie odkryjemy tajemnice tej wszechstronnej przyprawy, jej pochodzenie i sposób jej wykorzystania zarówno w kuchni, jak i w medycynie naturalnej.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie dla deszczówki! Będą niezapowiedziane kontrole nieruchomości i wysokie kary za obciążanie sieci kanalizacyjnej [30.03.2024] Gminy w Kujawsko-Pomorskiem walczą z nielegalnym odprowadzaniem deszczówki do kanalizacji. - Wyższe koszty pracy oczyszczalni mogą spaść na wszystkich odbiorców - alarmują mieszkańcy.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [30.03.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 To zrób już teraz, aby tegoroczna czereśnia obrodziła. Oto skuteczne triki [30.03.2024] Czereśnie poza walorami smakowymi maja szereg właściwości zdrowotnych dla naszego organizmu, dlatego warto po nie sięgać. Wykazuje się ich pozytywny wpływ na pracę serca, tarczycy, ale dobrze wpływają na stawy czy kondycje skóry. Ich dodatkową zaletą jest niskokaloryczność, bo aż z 80% składają się z wody. Co zrobić, aby czereśnie owocem były soczyste i smaczne? Zobaczcie.

📢 Tyle będziemy zarabiać w 2025 roku. Tyle może wynosić płaca minimalna [30.03.2024] Płaca minimalna w ostatnich latach niemal wystrzeliła. W ciągu dwóch lat wzrosła o 1400 złotych brutto. To oczywiście dobra wiadomość dla osób pracujących i zarabiających minimalną krajową. Niestety, takie drastyczne podwyżki mają także swoje negatywne skutki. Sprawdźcie, jak może się zmienić minimalne krajowe wynagrodzenie brutto w 2025 roku. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [30.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Te znaki zodiaku wygrają pieniądze w lotto jeszcze w marcu. Takie znaki będą mieć szczęście [30.03.2024] Minęła połowa marca. Według astrologów niektóre osoby wciąż mogą wygrać dużo pieniędzy w Lotto i innych loteriach. Odpowiedni układ gwiazd i planet ześle szczęście na wybrane znaki zodiaku miedzy 15 a 31 marca 2024. Sprawdź w artykule, kto jest na liście.

📢 Oto horoskop numerologiczny na kwiecień 2024 roku. To Ci przepowiada wróżka o miłości i pieniądzach [30.03.2024] Horoskop numerologiczny na kwiecień 2024 - to przepowiada wróżka o miłości, związkach, pieniądzach, bogactwie i karierze. Numerologia zakłada, że w liczbach zapisany jest los. Horoskop numerologiczny mówi o przyszłości i o tym, co się wydarzy w życiu osobistym, uczuciowym i zawodowym w najbliższym czasie. Jak obliczyć numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i zobacz, co Cię czeka w kwietniu 2024 roku według horoskopu numerologicznego.

📢 Oto modne paznokcie na wiosnę 2024 od Ukrainek - zdjęcia. Mamy nowe wzory Wiosną trendy w manicure nawiązują do świeżości, delikatności i kolorów charakterystycznych dla tego sezonu. Na bok idą zimne odcienie, a i kolory perłowe. Ukrainki stawiają na motywy kwiatowe, liście, czasem wzory ludowe. Nie boją się śmiałych odcieni zieleni, soczystych żółci. Oto modne paznokcie od Ukrainek na wiosnę 2024 - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [30.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Maria Dębska w stroju kąpielowym. Internauci: "Śliczna gwiazda Barw Szczęścia"! [30.03.2024] Maria Dębska znana jest polskim widzom jako Jaga z serialu "Barwy szczęścia", z filmów „Moje córki krowy", „Pan Samochodzik i templariusze", „Zabawa, zabawa", a także z serialu komediowego "Kiedy ślub?". Marysia zyskuje coraz większe grono fanów. Ostatnio, będąc na wakacjach, pokazała się na Instagramie w stroju kąpielowym. Pod postem posypały się komentarze zachwyconych fanów Marysi. Zobaczcie to zdjęcie pięknej Marii Dębskiej, a także jak na co dzień żyje aktorka - w naszej galerii.

📢 Oto przepis na idealny klasyczny sernik. Puszysty sernik, który wyjdzie każdemu Sernik to ciasto, którego głównym składnikiem jest ser, najczęściej ser twarogowy. To deser popularny w wielu krajach, szczególnie w kuchniach europejskich, takich jak Polska, Niemcy, Rosja czy Włochy. Chętnie przygotowujemy go na szczególne okazje, np. święta Wielkanocne. Oto przepis na klasyczny polski sernik. Każdy może go wykonać w prosty sposób!

📢 Oto mój domowy trik na zamiokulkasa. Dzięki temu wypuszcza nowe liście Zamiokulkas, znany również jako złoty pieniążek, to roślina, którą uwielbiam pielęgnować w moim domu. Jednakże, jak każda roślina doniczkowa, zamiokulkas czasami potrzebuje trochę dodatkowej miłości i troski, aby zachować swoje piękno. Dlatego dzisiaj podzielę się z tobą kilkoma trikami, które stosuję, aby zachować mojego zamiokulkasa w doskonałej formie. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Rolnik szuka żony 11 - uczestnicy, zdjęcia. Poznajcie bohaterów zerowego odcinka programu [30.03.2024] W najbliższą niedzielę, 31 marca, o godzinie 21.20, pojawi się zerowy odcinek programu, który od lat wzrusza i inspiruje - "Rolnik szuka żony". To widowisko, które nie tylko bawi i wzrusza, ale także staje się drogą do spełnienia marzeń o miłości dla wielu. Nowa edycja zapowiada się wyjątkowo - przygotujcie się na emocje i niespodzianki! 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [30.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Pełnia Księżyca w marcu 2024. Księżyc Śmierci - te znaki zodiaku odczują teraz wpływ pełni [30.03.2024] Pełnia Śmierci i Robaczy Księżyc - 25 marca wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwana Pełnia Śmierci. Pierwsza wiosenna pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Śmierci może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pełnia Robaczego Księżyca w marcu przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w marcu. Zobacz, co Ci przyniesie Pełnia Śmierci.

📢 Rasy psów, które nie linieją. Te psy nie gubią sierści - zobaczcie listę [30.03.2024] Pies doskonale sprawdza się w roli przyjaciela człowieka. Choć opieka nad nim jest nie lada wyzwaniem to miłośników psów nie brakuje. A warto wiedzieć, ze pies to sporo wyrzeczeń i wysoki koszt utrzymania. Dodatkowo posiadanie psa wymaga także większego zaangażowania w sprzątanie w domu. Choć i z tym można sobie poradzić. Jest sporo psich ras, które nie gubią sierści. Zobaczcie jakie to psy. 📢 Justyna Żyła pokazała nowego ukochanego. Tak mieszka i żyje na co dzień była żona Piotra Żyły [30.03.2024] Justyna Żyła z dwójką dzieci mieszka w domu, który dostała od Piotra Żyły po rozwodzie. Byłą żona skoczka już nie kłóci się z byłym mężem, realizuje swoje kulinarne pasje i znowu jest zakochana. Niedawno ujawniła, że zaręczyła się z nowym partnerem. Tak mieszka i żyje na co dzień Justyna Żyła.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [30.03.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Nowa renta dla niezdolnych do pracy i wyższa kwota na kontach? Wiemy, co z Rentą Wdowią 2024 [30.03.2024] Od 1 marca 2024 roku renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc., osiągając minimalnie 1780,96 zł brutto dla całkowitej niezdolności oraz 1335,72 zł brutto dla częściowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest istotnym świadczeniem społecznym, z którego korzysta ponad 500 tys. osób w całym kraju. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [30.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację. 📢 Piece gazowe do likwidacji, nie będzie przedłużenia terminu. Decyzja zapadła w Parlamencie Europejskim [30.03.2024] Stało się! W Parlamencie Europejskim zapadła decyzja o nowych przepisach dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. To oznacza m.in. ostateczne pożegnanie z piecami gazowymi.

📢 Córka Katarzyny Dowbor wraz ukochanym. Tak wygląda przyszły zięć dziennikarki? [30.03.2024] Maria Dowbor-Baczyńska, młodsza córka znanej dziennikarki Katarzyny Dowbor, na początku roku opublikowała zdjęcia z wakacji w Wiedniu, na których towarzyszy jej chłopak. Czy to przyszły zięć znanej dziennikarki? Zobaczcie sami.

📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w Wielkanoc. Oni będą mieć szczęście [30.03.2024] W niektóre dni w roku gwiazdy i planety wyjątkowo sprzyjają znakom zodiaku. Dzieje się tak często przy okazji ważnych świąt i zwyczajów. Wróżka Roma tym razem wskazała, które znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w Wielkanoc. Oni mają szansę wygrać dużą gotówkę. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [30.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy.

📢 Adrianna Eisenbach, Królowa Życia i najbardziej wytatuowana Polka na odważnych zdjęciach [30.03.2024] Adrianna Eisenbach to celebrytka, której sławę i rozpoznawalność przyniósł udział w niezwykle popularnym programie "Królowe życia" w TTV. Nie występowała w tym show zbyt długo, ale dała się zapamiętać. Trudno bowiem wyrzucić z pamięci najbardziej wytatuowaną kobietę w Polsce. Zobaczcie, jak Adrianna Eisenbach prezentuje się na odważnych zdjęciach. 📢 Tak będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę i Wielkanoc - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów [30.03.2024] Sklepy otwarte w Wielką Sobotę i Wielkanoc - oto godziny otwarcia sklepów 30 i 31 marca 2024 roku. W Wielkanoc w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że 31 marca i 1 kwietnia większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek w Wielką Sobotę, która w tym roku wypada 30 marca. Zarówno w Wielkanoc jak i w Poniedziałek Wielkanocny markety i galerie handlowe będą nieczynne - są to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w Wielkanoc 2024 i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Wiemy, kim jest Jacek Wójcik, przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej z programów "Królowe życia" i "Taniec z gwiazdami" [30.03.2024] Jacek Wójcik to przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, który razem z nią występował w programach "Królowa życia" i "Dagmara szuka męża". Kibicował jej również razem z Conanem Kaźmierskim w "Tańcu z gwiazdami". Jacek Wójcik i Dagmara Kaźmierska przyjaciółmi są od lat. On nie ukrywa, że się w niej kocha. Ona przekonuje, że w tym związku nie ma szans na miłość. Kim jest Jacek Wójcik? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [30.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Życzenia wielkanocne i darmowe kartki na Wielkanoc 2024. Mamy grafiki i inspiracje [30.03.2024] Mamy dla Was kartki i życzenia na Wielkanoc 2024 za darmo. Można je pobrać, skopiować i od razu wysłać do rodziny czy znajomych. Coraz częściej wybieramy właśnie takie, elektroniczne formy przekazywania życzeń świątecznych. Wykorzystujemy do tego celu Facebooka, często są to też WhatsApp, Messenger, Instagram oraz MMS i SMS. Nie zapominajmy jednak, że nawet wirtualne życzenia winny być piękne i wyjątkowe, tak jak święta Wielkanocy. Sprawdźcie więc, jakie kartki i życzenia na Wielkanoc są w tym roku najpiękniejsze i jakie przygotowaliśmy właśnie dla Was! Szczegóły podajemy niżej i w naszej galerii.

📢 Mamy horoskop na weekend 29 marca – 1 kwietnia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [30.03.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 29 marca – 1 kwietnia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Wiktoria Bosc - tak teraz wygląda córka Beaty Tyszkiewicz i Jacka Padlewskiego. Mamy zdjęcia [30.03.2024] Beata Tyszkiewicz - pierwsza dama polskiego kina, charyzmatyczna gwiazda zwana Catherine Denevue zza wschodniej granicy, doczekała się dwóch córek: Karoliny i Wiktorii. Młodsza Wiktoria dzieli swoje życie między Polską a Szwajcarią, gdzie obecnie mieszka. Zobacz, jak teraz wygląda córka 85-letniej Beaty Tyszkiewicz z jej związku z Jackiem Padlewskim. Zdjęcia pokazujemy w galerii. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [30.03.2024] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Eurojackpot Lotto - 29.03.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 29.03.2024 roku.

📢 Makabryczne odkrycie strażaków we Włocławku. Matka i syn znalezieni martwi Zwłoki matki i syna znaleziono w domu jednorodzinnym przy ul. Kościelnej w Michelinie we Włocławku. Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jak się dowiedzieliśmy, na ciałach nie znaleziono śladów przemocy. 📢 Syn Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda Jakub Józefowicz. Uśmiech ma po tacie Janusz Józefowicz to słynny polski aktor, ale przede wszystkim choreograf, reżyser, scenarzysta i dyrektora teatru "Studio Buffo". Ma jednego dorosłego syna, który również postawił na aktorstwo. Występował w słynnym musicalu "Metro". Jest też gwiazda serialu "M jak miłość". Zobaczcie, jak dziś wygląda syn Janusza Józefowicza.

📢 Stroiki wielkanocne. Zobacz modne dekoracje na stół lub komodę - zdjęcia, inspiracje Stroik wielkanocny to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Możemy kupić gotową kompozycję w kwiaciarni lub zrobić ją samodzielnie. Zobacz jakie są modne stroiki wielkanocne. 📢 Bogusław Linda na prywatnych zdjęciach. "Super facet... Zawsze z klasą" Bogusław Linda to jeden z najlepszych polskich aktorów, znany przede wszystkim z takich filmów jak "Przypadek", "Kroll", "Psy", "Tato" czy "Reich". Ostatnio rzadziej przyjmuje nowe role. Za to chętnie podróżuje. Relacje zamieszcza na Instagramie, na którym obserwuje go już prawie 80 tysięcy fanów. Zobaczcie prywatne zdjęcia Bogusława Lindy. 📢 Babciowe 2024 - to nawet 1500 zł dla rodzin z dziećmi. Takie będą zasady przyznawania Babciowe to nowa forma wsparcia dla rodzin z dziećmi, nad którym obecnie pracuje rząd. W ramach nowego świadczenia można uzyskać nawet 1500 zł. Kwota, jaką otrzyma rodzina, będzie zależała od formy opieki nad dzieckiem - czy dzieckiem będzie się opiekować niania, członek rodziny czy placówka opiekuńcza (żłobek). Przewidziano nawet opcję, gdy rodzic jednak zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu. Zobacz zasady przyznawania nowego świadczenia i jakie pieniądze można dostać w ramach babciowego.

📢 Wiemy, kim jest Małgorzata z "Sanatorium miłości 6". "Zostałam wdową po dwóch latach" Małgorzata z Sobótki nie ukrywa, że do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się w poszukiwaniu wielkiej miłości. Za sobą ma dwa małżeństwa. Jej pierwszy mąż zginął tragicznie. Długo nie mogła się otrząsnąć po tej straci. Drugi mąż był nieporozumieniem. Rozwiodła się z nim. Ma za to wspaniałe dzieci. Jest z nich dumna. Kim jest Małgorzata z "Sanatorium miłości"? Szerzej w naszym artykule. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko. Mamy zdjęcia Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - wyliczenia. Niektórzy mówią o zrównaniu wieku dla kobiet i mężczyzn Nowe regulacje w polskim systemie emerytalnym na rok 2024 zapowiadają znaczące zmiany dla osób planujących przejście na emeryturę. Zmiany te dotyczą głównie emerytur pomostowych oraz kontrowersyjnego dla niektórych projektu emerytur stażowych. O tych projektach mówi się roboczo - nowy wiek emerytalny dla chętnych. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 To musisz zrobić teraz aby tegoroczna malina obrodziła. Oto popularne triki Maliny to idealne owoce do deserów, ale i zimowych przetworów. Sok malinowy sprawdzi się na przeziębienia, a zamrożone maliny sprawią ze ulubiony sernik będzie jeszcze lepszy. Te niewielkie owoce to prawdziwe bomby witaminowe. Sprawdzi się zarówno dla osób z różnymi chorobami, ale także tych, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. A jak zadbać o krzewy malinowe aby obrodziły w smaczne i soczyste owoce? Zobaczcie.

📢 Oto najpopularniejsze rasy małych psów - zobacz ranking. Psy małe i miniaturowe Mały pies to rozsądna opcja dla osób, które mieszkają w niewielkich mieszkaniach. Nieduży pies sprawdzi się także jako towarzysz dla dzieci i osób starszych, które mogłyby nie mieć siły, by utrzymać dużego psa na smyczy. Na koniec, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę, mały pies to także mniejsze wydatki u weterynarza w razie choroby zwierzęcia. Zobacz, jakie są najpopularniejsze rasy małych i miniaturowych psów.

📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała. 📢 Nowa pora emisji 4. odcinka "Sanatorium miłości". Zobaczcie, co będzie się działo! Czwarty odcinek programu "Sanatorium miłości" odbędzie się wyjątkowo nie w niedzielę, 31 marca, ale dzień później - w poniedziałek, 1 kwietnia. Ta zmiana nie jest żartem prima aprilisowym. Warto poczekać jeden dzień dłużej, ponieważ zapowiada się wiele emocji i niespodzianek.

📢 Wielkanocne śniadania trafiły do kilkuset samotnych seniorów z Grudziądza. Dostarczyli je wolontariusze. Mamy zdjęcia W Wielki Piątek trwała akcja "Wielkanocne śniadanie dla seniora" w Grudziądzu. W jej ramach wolontariusze dostarczyli 700 pakietów zawierających potrawy świąteczne. 📢 Tego nie można robić w Wielki Piątek. Tego zakazuje w ten dzień kościół katolicki Wielki Piątek w kościele katolickim jest jednym z najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia (od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy). Jest to dzień, w którym kościół skupia się na męce i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, a wierni oddają mu cześć za jego ofiarę. W Wielki Piątek obowiązują pewne zasady narzucone przez kościół, które należy przestrzegać. Wymieniamy je w artykule.

📢 To antyafrodyzjaki - stracisz po nich ochotę na seks. Tych rzeczy nie jedz na randce Między wami jest chemia, dobrze się dogadujecie, lubicie spędzać razem czas, a jednak w sprawach miłosnych coś nie gra? Brak ochoty na seks może być spowodowany stresem, wynikającym na przykład z życia zawodowego czy z problemów osobistych, ale nie tylko! Przyczyną obniżonego libido może być także niewłaściwa dieta. Zobacz, jakie produkty spożywcze powodują, że brakuje ochoty na seks.

📢 Oto siostra Joanny Krupy. Zobaczcie Martę Krupę na odważnych zdjęciach Marta Krupa jest modelką i piosenkarką oraz młodszą siostra Joanny Krupy z programu "Top Model". W Polsce głośno zrobiło się o niej po Tańcu z gwiazdami". Liczba obserwujących ją na Instagramie przekroczyła już 80 tysięcy. Przyjrzyjmy się bliżej nie tylko jej karierze, ale także życiu prywatnemu i muzycznej pasji. Zobaczcie, jak prezentuje się na niezwykle odważnych zdjęciach. 📢 Emerytury 2024 - tabela podwójnych wypłat w kwietniu. Mamy tabelę kwietniowych emerytur brutto i netto W kwietniu 2024 roku seniorzy będą mogli cieszyć się podwójnymi wypłatami emerytur, z dodatkowym bonusem w postaci trzynastej emerytury dla większości z nich. Trzynasta emerytura ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego osobom starszym, które znajdują się w trudnej sytuacji. Jeśli chcesz poznać wysokość swojej emerytury po waloryzacji i dodaniu trzynastki - zajrzyj do naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Córka Natalia i synek Christian kibicują tacie Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata, ale także czuły maż Małgorzaty, oddany ojciec dwójki dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Siatkarz zmienia teraz włoską Perugię na polski Lublin, święta zwykle spędza w Polsce, a na Wielkanoc zajada się żurkiem.

📢 Koniec zakazu handlu w niedziele w 2024 roku? Takie szykują się zmiany w weekendowych zakupach Rozpoczynają się prace nad przywróceniem handlu w niedziele. Od 18 marca 2024 roku są zbierane podpisy pod nową ustawą. Obecnie prawie tyle samo Polaków popiera zakaz, co jest mu przeciwna. 📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Paznokcie jednokolorowe na wiosnę 2024. Te kolory paznokci to teraz hit - zobacz pomysły i inspiracje od stylistek Modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024. Jednokolorowe paznokcie to gorący trend manicure. W tym roku wiele kobiet wraca do klasycznych, jednokolorowych paznokci. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Sprawdź, jakie są modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły i inspiracje na paznokcie. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Małgorzaty Foremniak. Od luksusu do prostej stodoły Małgorzata Foremniak, znana i lubiana aktorka, zdecydowała się na niecodzienną zmianę. Z luksusowego apartamentu w centrum Warszawy przeniosła się do niewielkiego domku na wsi. Co ciekawe, jej nowe mieszkanie powstało z przebudowanej stodoły. Jak teraz mieszka gwiazda? Zobaczcie!

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach.

📢 46-letnia Natalia Oreiro zaskakuje zdjęciami bez makijażu. Tak teraz żyje gwiazda "Zbuntowanego Anioła" Natalia Oreiro ponad dwie dekady temu zdobyła serca widzów na całym świecie dzięki roli pięknej Milagros w telenoweli "Zbuntowany Anioł". W maju 2023 roku aktorka świętowała swoje już 46 urodziny. Nadal może pochwalić się figurą nastolatki. Nie boi się również pokazywać w naturalnej wersji, bez grama makijażu i normalnymi dla jej wieku zmarszczkami. Oto jak wygląda Natalia Oreiro bez makijażu!

📢 Gwiazda "Świata według Bundych". Tak dziś wygląda Ed O'Neill - aktor ma 77 lat "Świat według Bundych" to popularny na całym świecie sitcom, który powstał dla telewizji FOX w latach 1987–1997. Serial cieszył się ogromnym entuzjazmem widzów i dziś uznawany jest za kultowy. Główna rola Ala Bundy'ego, głowy rodziny Bundych, przypadła Edowi O'Neillowi. Oto jak przez lata zmienił się aktor! W kwietniu skończył 77 lat. 📢 Zasiłek pogrzebowy 2024 - ile będzie wynosił? Taka będzie nowa stawka - szykuje się duża podwyżka Opublikowano założenia projektu, dotyczącego podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. Podwyżka będzie znacząca, a nowa stawka ma obowiązywać jeszcze w tym roku. Zobacz, jaka będzie nowa stawka zasiłku pogrzebowego. 📢 Sensacja archeologiczna w Świeciu. Tego historycy szukali od dawna - zdjęcia i wideo Podczas prac archeologicznych przy zamku krzyżackim w Świeciu z ziemi wydobyto próbki, które po analizie okazały się pozostałościami zabudowy z XII wieku. - To prawdziwa bomba, ponieważ dowodzi istnienia grodu na naszych terenach o wiele wcześniej, niż dotychczas sądzono - cieszy się Paweł Knapik, wiceburmistrz Świecia. I zaciera ręce: - Otwiera nam to drogę do wielu możliwości rozwoju turystyki w mieście!

📢 Tutaj powstanie nowe rondo w Grudziądzu. Utrudnienia w ruchu i budowa od 2 kwietnia Zaraz po Wielkanocy, od 2 kwietnia, zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Łyskowskiego między jej skrzyżowaniami z ul. Kunickiego oraz Kasprzaka. Powstanie tutaj rondo. Wyznaczono objazdy. 📢 W Grudziądzu otwarta została nowa siedziba Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej - zdjęcia Delegatura Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej mieści się obecnie w kamienicy przy ulicy Marii Skłodowskie - Curie 16 w lokalu numer 1 w Grudziądzu. Delegatura będzie otwarta pięć dni w tygodniu i mogą tutaj ze swoimi problemami przychodzić zarówno lekarze jak i pacjenci. W otwarciu udział wzięły władze miasta, szpitala a także prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Wojciech Kaatz oraz szef grudziądzkiej delegatury Jan Kosior.

📢 Zodiakalne Barany. To czeka osoby urodzone pod znakiem Barana w 2024 roku Horoskop przepowiada przyszłość, która zapisana jest w gwiazdach. na tej podstawie da się także sporządzić charakterystykę poszczególnych dwunastu znaków zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje o zodiakalnych Baranach. Zobaczcie jakie są osoby spod tego znaku i co je czeka w najbliższej przyszłości w miłości, finansach, zdrowiu.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska.

📢 Brian Austin Green, czyli David Silver z serialu "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda. Niedawno skończył 50 lat! Brian Austin Green to amerykański aktor, któremu wielką sławę przyniosła rola Davida Silvera w serialu "Beverly Hills 90210". Jest też raperem, reżyserem i producentem filmowy. Niedawno skończył 50 lat. Tak dziś wygląda Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210". 📢 Nowa waloryzacja emerytur 2024. Tabela netto - wzrosty o co najmniej 200 złotych Waloryzacja Emerytur 2024 - ostateczne zmiany już obowiązują. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą tabelą wyliczeń brutto i netto oraz kluczowymi informacjami na temat waloryzacji emerytur w bieżącym roku. Dowiedz się więcej na podstawie oficjalnych danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny.

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy i początek wiosny Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przełom zimy i wiosny? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Kibice na Kryterium Asów w Bydgoszczy. Trybuny były pełne! Zobaczcie zdjęcia Sezon żużlowy na polskich torach wystartował! W Bydgoszczy na początek - mocno obsadzone Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych.

