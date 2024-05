Przegląd prasy 26.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Córka Zbigniewa Wodeckiego - tak wygląda Katarzyna Wodecka. Jest założycielką fundacji”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Córka Zbigniewa Wodeckiego - tak wygląda Katarzyna Wodecka. Jest założycielką fundacji Katarzyna Wodecka jest drugim z trojga dzieci Zbigniewa Wodeckiego. Z zawodu producentka filmowa i muzyczna, aktywnie szerzy pamięć o znanym ojcu i propaguje jego twórczość. Chętnie udziela się w przestrzeni medialnej. Oto jak wygląda. Czy jest podobna do legendarnego ojca?

📢 Zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył!

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Banany - tak należy je przechowywać, żeby nie czerniały i były dłużej świeże. Oto sprawdzone sposoby Jak przechowywać banany aby zachowały świeżość i nie sczerniały? Czy banany trzeba trzymać w lodówce? Wiele osób zastanawia się też, jak długo mogą leżeć banany i w jaki sposób spowolnić proces dojrzewania bananów. Warto wiedzieć, jak przechowywać banany, żeby były dłużej świeże. Dzięki temu banany zachowają swój smak i właściwości oraz nie czernieją. Zebraliśmy porady dotyczące przechowywania bananów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Tak luksusowo żyje Fagata, kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Agata Fąk Agata Fąk czyli Fagata to influencerka i freak fighterka FAME MMA. Jej styl bycia, zachowanie i udział w walkach budzi wiele kontrowersji. Fagata ma jednak prawie 2 miliony obserwujących na Instagramie - zatem wielu jest takich, którzy jej nienawidzą, ale równie wielu, którzy ją uwielbiają. Taki ma styl i tak żyje Fagata - całkiem luksusowo! Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Oto Matteo Bocelli - syn Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch jest muzykiem i modelem Matteo Bocelli to syn najsłynniejszego na świecie śpiewaka Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch poszedł w ślady ojca i również rozwija karierę muzyczną. Razem nagrywają i koncertują. Pracuje także jako model. Zobacz jego prywatne zdjęcia - oto jak mieszka i żyje na co dzień Matteo Bocelli.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one. 📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Pełnia Księżyca w maju 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Kwiatowy Księżyc Pełnia Kwiatowego Księżyca - 23 maja wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Kwiatowy Księżyc. Majowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa - Kwiatowy Księżyc może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie, emocje i nastój. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i podejmowania ważnych decyzji. Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w maju. Zobacz, co Ci przyniesie Kwiatowy Księżyc i jak wpłynie na Twój znak zodiaku. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Zarobki w Aldi w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się w Aldi Aldi to kolejna duża sieć sklepów, która z każdym rokiem otwiera więcej sklepów w naszym kraju. Sieć podobnie jak Lidl i Biedronka stawia na transparentność zarobków i regularnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników. Zobaczcie, ile zarabiają sprzedawcy, kierownicy czy pracownicy magazynów. 📢 Oto najlepsze rasy psów do bloku. Wyjaśniamy, czym dokładnie ma być numer PIESEL dla psów Podczas niedzielnej konwencji wyborczej, Lewica przedstawiła swój program na wybory europejskie, w którym znalazł się projekt wprowadzenia numeru PIESEL dla psów. Niektórzy zastanawiają się - o co chodzi z tym peselem dla psów?

📢 Horoskop na weekend 24-26 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 24-26 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia po waloryzacji i daty wypłat Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Niektórzy dostaną pieniądze szybciej, niż w podstawowym terminie. Zobacz, kiedy pieniądze trafią na konto i jakie będą wypłaty. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem.

📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów. 📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Takie popularne rośliny ogrodowe są wysoce toksyczne. Na liście tulipany i hortensje Niektóre rośliny ogrodowe chociaż urzekają swoim pięknem, są wysoce toksyczne. Stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci oraz zwierząt, które mogą spożyć ich fragmenty. Oto lista trujących kwiatów i krzewów. Na nie musisz uważać! 📢 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz biła głową w mur. W niedzielę mecz ostatniej szansy z Górnikiem Wałbrzych. Tak kibicowaliście koszykarzom! SObota należała do Górnika Wałbrzych i jego kibiców. Enea Abramczyk w meczu finałowym numer trzy I ligi nie miała nic do powiedzenia. W niedzielę musi wygrać, żeby pozostać w grze o Orlen Basket Ligę. Tak kibicowaliście koszykarzom w sobotnim meczu - zobaczcie zdjęcia!

📢 Lotto - wyniki 25.05.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Nowe losowanie Lotto już o godzinie 22:00. Sprawdź wyniki losowania Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada z 25.05.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Toruń. Pijana "opiekowała się" dzieckiem, a męża pchnęła nożem! Więzienie dla Urszuli L. 4 lata bezwzględnego więzienia - takim wyrokiem zakończył się 20 maja br. proces Urszuli L. z Lubicza Dolnego pod Toruniem. To kara za cios nożem zadany mężowi, grożenie znajomej podpaleniem domu i wielokrotne "opiekowanie się" synkiem w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. 📢 Tak wyglądał w młodości Louis de Funès. Trudno rozpoznać kultowego żandarma na dawnych zdjęciach [26.05.2024] Louis de Funès to król francuskiej komedii, któremu popularność na całym świecie przyniosła rola kultowego żandarma z Saint-Tropez. Aktor na deskach teatru zadebiutował już w latach 40., choć szczyt jego popularności przypadł na lata 1960-1980. Jak kiedyś wyglądał? Trudno poznać go na dawnych zdjęciach. Oto Louis de Funès w młodości.

📢 Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! [26.05.2024] Kierowcy nie mogą już mogli liczyć na pobłażliwość ze strony systemu fotoradarowego. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 11 kilometrów na godzinę, powinni spodziewać się mandatu. 📢 Monika Olejnik i jej niebanalny styl - zdjęcia. Takich stylizacji pozazdroszczą nawet dziewczyny 20+ [26.05.2024] Monika Olejnik, znana dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, od lat inspiruje stylem. Jest na bieżąco z trendami, nie boi się odważnych kolorów i ich oryginalnych połączeń. Kreacje wieczorowe, w których się pokazuje, zwykle robią furorę. Podobnie jak dodatki - buty i torebki. Na co dzień Monika Olejnik lubi luźne stylizacje, prezentuje modę miejską, czasem sportową. Zobaczcie, jak się ubiera jedna z najpopularniejszych gwiazd telewizji. Zdjęcia pokazujemy w galerii.

📢 Renta wdowia w modelu kroczącym 2024. Mamy wyliczenia przy podanym wskaźniku [26.05.2024] Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że roczne koszty wypłaty tzw. renty wdowiej na początek wyniosą 8-10 mld zł rocznie. Jakie będą zasady wypłat pieniędzy? Zobacz, kto będzie mógł ubiegać się o wypłatę renty wdowiej.

📢 Bydgoska Samochodówka świętowała 50-lecie. Piękny jubileusz - zobaczcie zdjęcia! Jubileuszowa gala w Filharmonii Pomorskiej, a po niej przejazd zabytkowych pojazdów ulicami Bydgoszczy do szkoły i piknik motoryzacyjny z licznymi atrakcjami - tak Zespół Szkół Samochodowych świętował w sobotę (25 maja) jubileusz 50-lecia istnienia.

📢 Życiem tętni ulica Spichrzowa w Grudziądzu. Zobaczcie co się tam dzieje - mamy zdjęcia Ulica Spichrzowa stała się ulubionym miejscem spacerów grudziądzan oraz turystów. A przecież jeszcze kilka lat temu wstyd było tutaj zaprosić turystę. 📢 Zawody Rowerkowe w Bydgoszczy - poszukajcie się na zdjęciach z naszej akcji! W sobotę, 25 maja "Express Bydgoski" zorganizował Zawody Rowerkowe dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Zawody oraz towarzyszące im atrakcje, odbyły się na parkingu Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz przy ul. Mariana Rejewskiego.

📢 Po śmierci 27-latka z Inowrocławia funkcjonariusze zwolnieni ze służby. Są dalsze decyzje kadrowe. Policja wydała oświadczenie Zapadły kolejne decyzje kadrowe po zakończonej śmiercią 27-letniego inowrocławianina interwencji funkcjonariuszy z KPP w Inowrocławiu. Obaj policjanci zostali zwolnieni ze służby w Policji. Ze stanowiska odwołano również Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne wobec dyżurnego KPP w Inowrocławiu.

📢 Integracja rodzin i promocja aktywnego wypoczynku. Pierwszy Bieg im. Jana Pawła II w Sztynwagu pod Grudziądzem. Mamy zdjęcia i wideo Ponad stu małych i dużych biegaczy wzięło udział w pierwszej edycji Biegu im. Jana Pawła II w Sztynwagu w gminie Grudziądz. Była świetna zabawa, integracja rodzin i wiele atrakcji. 📢 Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia serialowej Kingi Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisują się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 "Uśmiechnij się mamo" - śpiewają seniorzy. Tak zespół Kaganek z Grudziądza świętuje Dzień Matki. Mamy zdjęcia z koncertu Nie tylko dzieci pamiętają o swoich mamach! W Grudziądzu seniorzy z zespołu Kaganek dali okolicznościowy koncert z okazji niedzielnego Dnia Matki. 📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny na wsi. Zobaczcie - wiejska posiadłość wygląda niesamowicie "Jeszcze bliżej", "W imię deszczu", "Chodź, przytul, przebacz" - te hity śpiewała niegdyś cała Polska. Andrzej Piaseczny należy do grona najpopularniejszych artystów w Polsce. Piosenkarz pokochał Góry Świętokrzyskie, w podnóża których ma piękny dom. Wiejska posiadłość zachwyciła internautów. Zobaczcie sami, jak mieszka Andrzej Piaseczny. 📢 Karolina Wajda - piękna i zmysłowa córka Beaty Tyszkiewicz w obiektywie swojej siostry Wiktorii Karolina Wajda, córka Beaty Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy, choć nie poszła w ślady rodziców, ma duszę artysty, którą łączy z miłością do zwierząt, zwłaszcza koni. Piękna córka aktorki i reżysera ceni spokój i wiejskie życie, stroni od blasku fleszy, tym bardziej więc wzbudza spore zainteresowanie mediów. Gdzie się pojawi, skupia na sobie uwagę fotoreporterów. Jak się jednak okazuje, najpiękniejsze zdjęcia, wydobywające jej wrażliwość i zmysłowość, wykonała Karolinie Wajdzie jej przyrodnia siostra Wiktoria Padlewska-Bosc. Zobacz, czym się teraz zajmuje i jak wygląda Karolina - starsza córka Beaty Tyszkiewicz. Jest podobna do sławnej mamy?

📢 Edyta Zając na odważnych zdjęciach. "Tak wygląda definicja piękna" - zobaczcie Edyta Zając to polska modelka i finalista Miss Polonia 2014, była żona piłkarza Jakuba Rzeźniczka, a aktualnie partnerka Michała Mikołajczaka, aktora znanego z serialu "Na Wspólnej". To niezwykle piękna kobieta, która odważnie prezentuje swoje wdzięki. Zobaczcie, jakie zdjęcia udało nam się znaleźć! 📢 Stan Borys - tak dziś wygląda. Wokalista skończył niedawno 82 lata, mamy zdjęcia Stan Borys to wielki polski wokalista, kompozytor i poeta. Jego hit "Jaskółka uwięziona" to do dziś jedna z najbardziej kultowych polskich piosenek. Wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, ale jego fani nigdy o nim nie zapomnieli. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny. Zobaczcie, jak dziś wygląda Stan Borys. 📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła!

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Anita Werner - tak mieszka i żyje na co dzień. W domu dziennikarki drewniane podłogi i białe meble Anita Werner to dziennikarka związana z grupą TVN oraz wieloletnia prowadząca "Faktów". Laureatka prestiżowych nagród telewizyjnych nie stroni od mediów społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Anita Werner. 📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Andre Agassi i Steffi Graf - tak mieszka i żyje na co dzień słynna tenisowa para. Zobaczcie jak się zmienili! Andre Agassi - przed laty idol fanek na całym świecie, Steffi Graf - symbol gracji i elegancji na korcie, jedna z najlepszych tenisistek w dziejach. Połączyła ich wielka miłość, są razem już ponad dwadzieścia lat, wychowali dwójkę dzieci, a teraz wspierają milionami dolarów dzieci w potrzebie. Zobaczcie jak teraz wyglądają - zwłaszcza Andre moglibyście nie poznać na ulicy. Tak mieszkają i żyją na co dzień wielkie tenisowe gwiazdy Andre Agassi i Steffi Graf.

📢 "Pomagać ludziom, to kochać ludzi". W Grudziądzu pielęgniarkom i pielęgniarzom wręczono dyplomy. Uroczyście nałożono czepki pielęgniarskie Ponad 60 absolwentów kierunku pielęgniarstwo grudziądzkiej filii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odebrało w szpitalu w Grudziądzu dyplomy. Niezwykle wzruszające była też uroczystość symbolicznego nałożenia im czepków pielęgniarskich, a w przypadku panów pielęgniarzy - przypinek. 📢 Dzień Weterana w Grudziądzu świętują kombatanci misji pokojowych ONZ. Mamy nazwiska odznaczonych i zdjęcia Uroczyste spotkanie kombatantów misji pokojowych ONZ w Grudziądzu. Zasłużeni odebrali medale, a nowi członkowie legitymacje stowarzyszenia. 📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania 📢 Zofia Zborowska i Andrzej Wrona - tak mieszkają. Stylowa kuchnia, uroczy pokój dziecięcy, ogród z basenem Zofia Zborowska i Andrzej Wrona stworzyli rodzinę i zamieszkali w pięknym domu na obrzeżach Warszawy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Lider na mapie pojawia się aż 14 razy! Sprawdziliśmy, jakie nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem są najpopularniejsze. Lider na mapie regionu pojawia się aż 14 razy. Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie kujawsko-pomorskim? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Oni są wyjątkowo utalentowani! Koncert galowy Grudziądzkich Amatorskich Prezentacji Artystycznych GAPA 2024. Mamy wyniki i zdjęcia Koncertem galowym zakończył się w piątek regionalny przegląd twórczości dzieci i młodzieży: Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne 2024. Grand Prix przeglądu otrzymali: śpiewający Jakub Jastrzębski z Sopotu, plastyk Marcel Zwolak z Grudziądza oraz tancerze z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

📢 Tak teraz mieszka Agnieszka Radwańska. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia! 📢 Tłumy uczniów na "Drzwiach otwartych" w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Grudziądzki "Gastronomik", a dokładniej: Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu zaprezentował swoją ofertę edukacyjną. Dużą atrakcją był pokaz mody zaprezentowany ósmoklasistom. Absolwenci klas ósmych mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSG-H w Grudziądzu.

📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście! 📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Kuchenne Rewolucje w Karczmie Kujawskiej we Włocławku. Magda Gessler zmieniła to miejsce na Kacze Sekrety Magda Gessler, znana restauratorka i gwiazda telewizyjna, przybyła do Włocławka, aby wesprzeć Karczmę Kujawską. Właściciele restauracji zdecydowali się poprosić o pomoc w ramach programu TVN "Kuchenne Rewolucje". Zmiany, które zostaną wprowadzone pod okiem Gessler, mają na celu przyciągnięcie nowych gości i ożywienie działalności lokalu. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Domowy trik Cioci Krysi mszyce. Dzięki temu pozbędziesz się tych szkodników Mszyce potrafią być prawdziwym utrapieniem dla każdego ogrodnika. Wysysają sok z młodych pąków i liści, co prowadzi do osłabienia roślin, zahamowania ich wzrostu, a nawet do obumierania. Jednak ciocia Krysia ma na to skuteczny sposób. Oto jej sprawdzone porady, jak szybko i naturalnie pozbyć się mszyc z ogrodu. 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Takie rzeczy w stylu vintage można dostać na OLX - ceny, zdjęcia. Design PRL jest teraz w modzie Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

