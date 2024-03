Biała kiełbasa na Wielkanoc 2024. Dlaczego biała kiełbasa jest biała? Tego unikaj w składzie białej kiełbasy

Biała kiełbasa na Wielkanoc

Białą kiełbasę robi się z surowego mięsa uzyskanego tuż po uboju. Stąd jej termin przydatności do spożycia jest niezwykle krótki. Producenci, by przedłużyć trwałość białej kiełbasy, sięgają po konserwanty i polepszacze.

- Nie wolno jej zagotować. Wkładamy ją do garnka, gdy woda ma 80 stopni Celsjusza, wtedy temperatura spadnie do 75 stopni i taka powinna zostać. Kiełbasa będzie gotowa po 25 minutach. Po zagotowaniu biała zamienia się w trociny i traci smak – mówi Jacek Gardzisz z Terespola Pomorskiego koło Świecia, który zajmuje się wędlinami zawodowo od 20 lat.

Skład białej kiełbasy. Czego należy unikać?

Jak wskazuje ekspert wp.pl, wymienione składniki to najczęściej stosowane sztuczne dodatki w białej kiełbasie. Są one jednak niepożądane w białej kiełbasie, zwłaszcza substancje wiążące wodę oraz "podbijające" smak.

Jak jednak podkreśla ekspert dla WP, niektóre dodatki są wręcz konieczne by przedłużyć krótki termin przydatności do spożycia. Bez nich surowa biała kiełbasa nie mogłaby trafić do handlu, bowiem jej trwałość wynosiłaby zaledwie kilka dni. Jak wymienia WP, są to: