Prasówka 16.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jarmark Staroci 2024 w Grudziądzu. Handlarze prezentują swoje skarby. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jarmark Staroci 2024 w Grudziądzu. Handlarze prezentują swoje skarby. Zobaczcie zdjęcia W Grudziądzu jeszcze do niedzieli 16 czerwca trwać będzie XXII Nadwiślański Jarmark Staroci. Niektórzy handlarze oferują prawdziwe skarby. Zobaczcie jakie! I przeczytajcie ich historie!

📢 Takie są ceny na Jarmarku Spichrzowym 2024 w Grudziądzu. Czy to przesada? [16 czerwca] W Grudziądzu przez cały weekend trwa Jarmark Spichrzowy. Największy w historii tej imprezy! Swoje stoiska ma tutaj aż 60 wystawców, którzy kramy rozstawili na starówce. Sprawdziliśmy co można kupić i ile trzeba za to zapłacić na Jarmarku Spichrzowym w Grudziądzu. Teraz wiemy jakie są ceny na jarmarku w Grudziądzu!

📢 Zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oprysk na ćmę bukszpanową - domowy trik Pani Patrycji. Dzięki temu pozbędziesz szkodników Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, który może zniszczyć piękne krzewy bukszpanowe. Jej larwy żerują na liściach, powodując poważne uszkodzenia, a czasami nawet całkowite zniszczenie rośliny. Pani Patrycja, pasjonatka ogrodnictwa, korzysta ze sprawdzonego sposobu na walkę z tym szkodnikiem – zdradza nam przepis na domowy oprysk z roztworu octu i wody.

📢 Tak wygląda "Polska Chorwacja" w Piechcinie. Mamy nowe zdjęcia z 2024 roku W nieczynnym kamieniołomie, gdzie utworzyło się jezioro o turkusowej wodzie i maksymalnej głębokości 25 m, nurkują kluby z Bydgoszczy i Torunia po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. Miejsce to jest także atrakcyjne dla turystów dzięki malowniczym widokom z górnej krawędzi kamieniołomu. Zobaczcie zdjęcia 📢 Prom „Flisak” trafiony i zatopiony. Kontrola NIK nie pozostawiła na tej inwestycji suchej nitki Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Bydgoszczy w zakresie przygotowania i wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 i uruchomienia przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. 📢 Taki na co dzień jest Nicola Zalewski. Nowa gwiazda reprezentacji Polski i jego piękna partnerka z Włoch Nicola Zalewski to nowa gwiazda reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mocno liczymy na niego w trakcie Euro 2024. Nicola wychował się we Włoszech i tam uczył się piłkarskiego rzemiosła. Jest zawodnikiem AS Roma. W stolicy Italii znalazł partnerkę, którą jest włoska piękność Nikol Luzardi.

📢 Oto pomysły na krótkie włosy. Mamy listę 10 sposobów pielęgnacji - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich W tym sezonie niezwykle modne są fryzury typu bob, czy pixie cut. Pasują do każdego typu urody, są bardzo praktyczne, szczególnie podczas upalnego lata, a dodatkowo odejmują lat. Jeśli jednak nie będziemy odpowiednio dbać o nasze włosy, to osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego. 📢 Te znaki zodiaku czeka sukces zawodowy w czerwcu. Oto horoskop na drugą część miesiąca Cztery znaki zodiaku czekają spore zmiany w sferze zawodowej w drugiej połowie czerwca. Długo oczekiwany awans, spora podwyżka wynagrodzenia, a może udział w rozwijającym kursie? Sprawdź czy to właśnie do ciebie uśmiechnie się los!

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 Żona Łukasza Nowickiego - tak wygląda Olga Paszkowska, aktorka i psychoterapeutka Łukasz Nowicki to popularny polski aktor i prezenter telewizyjny, syn wielkiego Jana Nowickiego. Przez 9 lat jego żoną była piosenkarka Halina Mlynkowa. W 2016 roku wziął ślub z młodszą o 13 lat aktorką, Olgą Paszkowską. To przepiękna kobieta. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda żona Łukasza Nowickiego. 📢 Syn Janusza Rewińskiego - tak wygląda Jonasz Rewiński. Zobacz, czym się zajmuje na co dzień! 1 czerwca 2024 roku zmarł Janusz Rewiński, wielki polski satyryk, aktor i polityki. O jego śmierci poinformował Jonasz Rewiński, jego syn. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syna Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii. 📢 Storczyki - takie są na nie najlepsze triki. Raz na miesiąc wsyp to do doniczki Storczyki są bardzo atrakcyjne, występują w wielu odmianach, a ich kwiaty mają bajeczne kolory: od białego, przez żółte, pomarańczowe, różowe, liliowe, bordowe, aż po fioletowy. Właśnie ze względu na piękny wygląd storczyki są chętnie kupowane jako roślina ozdobna do domów i mieszkań. Jednak storczyki są dość wymagające. Nieodpowiednia pielęgnacja łatwo może doprowadzić do tego, że storczyk zgubi kwiaty i zmarnieje. Zobacz, jak właściwie dbać o storczyka - takie warunki lubi storczyk.

📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Podlej tym grządki, a cebula obrodzi. Ten nawóz sprawi, że cebule nie będą się mieścić na grządkach! Cebula to warzywo smaczne, bardzo zdrowe, a do tego łatwe w uprawie. To wielka satysfakcja, gdy możemy zjeść warzywa, które samodzielnie wyhodowaliśmy. Cebulę można uprawiać w ogródku, na balkonie, a nawet po prostu w donicach na oknie. Gdy hodujemy cebulę, mamy też własny szczypiorek - pyszny, świeży, chrupiący. Domowe nawozy wracają do łask. Są skuteczne, dostępne praktycznie od ręki, tanie - bo wykorzystujemy organiczne odpadki, a do tego potrafią zdziałać cuda. Twoja cebula będzie rosła szybko, gdy zastosujesz ten domowy nawóz.

📢 Katarzyna Zdanowicz i Piotr Witwicki to twarze Polsatu - zdjęcia. Oboje pochodzą z Kujaw i Pomorza Dziennikarka Katarzyna Zdanowicz dorastała w Solcu Kujawskim. Niedawno zrobiło się o niej głośno, gdy oświadczyła, że rozwiodła się z mężem Marcinem Zdanowiczem. Szef informacji i publicystyki Telewizji Polsat Piotr Witwicki pochodzi z Włocławka. Jego życiową partnerką jest redakcyjna koleżanka, prezenterka Daria Wąsiewska. Zobacz na zdęciach, jacy są prywatnie dziennikarze Polsatu pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego. 📢 Antyki i meble PRL z lat 70. i 80. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić Boom na wystrój lub elementy wnętrz z PRL nieprzerwanie trwa. Do łask wróciły meble sprzed kilku dekad: stylizowane na tamte lata, oryginały, w stylu vintage, retro lub takie, które dostały "drugie życie". Nic dziwnego – polski design tamtych lat to prawdziwa perełka. Wtedy królowały wersalki, meblościanki, półkotapczany, kredensy, komody i meble wypoczynkowe na smukłych nóżkach. Na te ostatnie znów jest moda. Niektóre z nich kosztują dziś majątek, szczególnie antyki w stylu art deco. Zobacz zdjęcia i ceny mebli PRL.

📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w drugiej połowie czerwca. Oni wzbogacą się na wakacje! [16.06.2024] Wróżka Roma sprawdziła horoskop na wakacje 2024. Niektóre znaki zodiaku będą miały okazję wzbogacić się jeszcze w czerwcu. Zobacz, kto będzie miał szczęście w finansach w drugiej połowie miesiąca. Oni mogą wygrać na loterii dużo gotówki, samochód lub atrakcyjne sprzęty domowe. 📢 Dzięki temu szczypiorek wystrzeli do góry i zgęstnieje. Oto prosty i domowy nawóz do szczypiorku Szczypiorek to jedno z najchętniej uprawianych warzyw w ogródkach i doniczkach na parapecie. Jego ostry, delikatnie cebulowy posmak i intensywny aromat doskonale komponuje się z daniami kuchni tradycyjnej i orientalnej. Szczypiorek w doniczce opadł? Jest przerzedzony i rośnie wolno? Wypróbuj ten domowy nawóz. Wystarczy podlać tym szczypiorek a wystrzeli do góry i zgęstnieje.

📢 Zośka ze "Znachora" zdobyła serca widzów. Tak mieszka i żyje na co dzień Anna Szymańczyk Annę Szymańczyk pokochali Polacy za rolę Zośki w nowym "Znachorze" w reżyserii Michała Gazdy. Choć postać nie pojawiła się w ekranizacji z 1982 roku, to szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów swoją charyzmą i naturalnością. Filmowa "Zośka, czyli Anna Szymańczyk, kocha naturę i wieś. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył! 📢 Trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność.

📢 Hubert Hurkacz - tak urządził się w Monte Carlo. Tak mieszka i żyje na co dzień najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz to jeden z najlepszych tenisistów świata, choć akurat Roland Garros nie poszedł mu najlepiej. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo, najsłynniejszym osiedlu księstwa Monako. Bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta. Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień jeden z najlepszych tenisistów świata. 📢 To wszystko jest zwolnione z egzekucji komorniczych. To się zmienia od lipca 2024 roku Komornicy zajmują się odzyskiwaniem niespłaconych długów. Działają one w interesie wierzycieli. Nie znaczy to jednak, że zostawią dłużnika w skarpetkach. Komorników obowiązują przepisy prawa, które zwalniają wiele rzeczy z zajęć komorniczych. Sprawdzamy, czego komornik nie może zabrać dłużnikowi.

📢 Według numerologii osoby urodzone tego dnia to najwięksi szczęściarze. Zobaczcie listę Numerologia zakłada, że liczby związane z naszym urodzeniem mają związek z tym co nas czeka. Według numerologii nasz los zapisany jest między innymi w dniu czy dacie urodzenia. Zobaczcie, jaki dzień urodzenia to gwarancja szczęśliwego życia. Przygotowaliśmy listę najszczęśliwszych dni urodzenia. Oto one. 📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku. 📢 Oto lista banknotów, która straciła ważność. Niektóre z nich można wymienić! Banknoty, które mamy w obiegu nie mają terminu przydatności, jednak są sytuacje, w których papierowe pieniądze tracą ważność. W niektórych przypadkach możemy je wymienić. Są jednak tez sytuacje, w których banknot traci i ważność i wartość. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, jeśli posiadamy nieważny banknot.

📢 Te dni będą wolne od nauki - oto kalendarz dni wolnych. Nowy rok szkolny 2024/2025 będzie dłuższy! Przed nami zakończenie roku szkolnego i wakacje. Uczniowie już odliczają dni do wolnego, a my przygotowaliśmy dla Was kalendarz dni wolnych na nowy rok szkolny 2024/25. Jest kilka dobrych wiadomości ale i jedna zła, bo rok szkolny 2024/2025 będzie nieco dłuższy! Dlaczego? Sprawdźcie. 📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

📢 Buraki - oto skutki jedzenia tego warzywa. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo buraków Burak to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Można go jeść pod wieloma postaciami, a w okresie świąt Bożego Narodzenia gości na większości polskich stołów. Od kilku lat burak zyskuje coraz większa popularność wśród zdrowych i modnych diet. Zobaczcie, jak ważne są buraki w naszej codziennej diecie.

📢 Małgorzata Socha w najmodniejszych stylizacjach 2024 - zdjęcia. Popularna aktorka znów inspiruje [16.06.2024] Małgorzata Socha to jedna z najlepiej ubranych polskich aktorek. Z modą jest na czasie - zauważają rodzimi wizażyści wychwytując i zachwalając jej kolejne stroje lub dodatki. Socha bryluje na salonach, jest inspiracją dla podążających za najnowszymi trendami. Zobaczcie, co się teraz nosi - oto stylizacje Małgosi Sochy - modne bluzki, spodnie, sukienki i marynarki. Tak się ubiera popularna aktorka. Zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak można rozpoznać lustro weneckie w hotelu i przymierzalni. Oto proste tiki z paznokciem i markerem [16.06.2024] Jak rozpoznać lustro weneckie w pokoju hotelowym, przymierzalni, u lekarza albo w łazience w miejscu publicznym? Czasem mamy wrażenie, że ktoś nas podgląda. By nie czuć dyskomfortu, warto upewnić się, czy nie mamy do czynienia z lustrem weneckim. Istnieją proste triki by rozpoznać lustro weneckie. Wystarczy jedynie paznokieć, latarka albo marker! Jak odróżnić zwykłe lustro od lustra weneckiego? Podpowiadamy!

📢 Oto horoskop cygański. Według tych wierzeń - te osoby będą miały kasę, a inne kochają przepych [16.06.2024] Romowie od wieków znani byli ze swojej sztuki przewidywania przyszłości, bazując na czytaniu układu linii dłoni oraz wróżenia ze specjalnych kart. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mają oni także nieco odmienny podział znaków zodiaku i własny horoskop. Poznaj tajniki romskiej magii i sprawdź co cię czeka!

📢 Małgorzata Maier z Big Brothera - tak dziś wygląda. Wiemy, czym się zajmuje, mamy też zdjęcia! [16.06.2024] Małgorzata Maier stała się znaną postacią dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "Big Brother". Zdobyła sympatię widzów, stając się ikoną tego kultowego show. Od tamtych wydarzeń minęły już 23 lata. Zobaczmy, jak wygląda i czym się zajmuje Małgorzata Maier dzisiaj. 📢 Tak wyglądają dzieci Ani Dąbrowskiej - zdjęcia. Córka Melania to kopia słynnej mamy! [16.06.2024] Ania Dąbrowska do tej pory skrzętnie chroniła prywatność swoich pociech, jednak tym razem zabrała je na premierę filmu ,,W głowie się nie mieści 2”. Zobacz jak wyglądają jej dzieci!

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [16.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. 📢 Moda na lato 2024 od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Oto sukienki, bluzki, stroje kąpielowe jej projektu [16.06.2024] Izabela Macudzińska, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia", rozwija karierę jako projektantka mody. Nierzadko w mediach społecznościowych sama prezentuje się w swoich stylizacjach. Zobaczcie, co jest teraz najmodniejsze u Izy Macudzińskiej. Oto sukienki, bluzki, stroje kąpielowe na lato 2024 zaprojektowane przez celebrytkę. W galerii pokazujemy najnowsze kreacje. Taka jest moda na lato 2024 od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej.

📢 Zarobki w sklepach w 2024 roku. Oto ile dostają pracownicy sklepów - Pepco, Media Expert i inne [16.06.2024] Pracownicy handlu stanowią jedną z najliczniejszych grup pracowniczych w naszym kraju. To może być nawet 2 miliony osób. To praca zarówno w małych osiedlowych sklepach, jak i dużych sieciach handlowych czy centrach. A ile zarabiają pracownicy sklepów takich jak: Pepco, CCC, Media Expert, Action i wiele innych. Zobaczcie.

📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [16.06.2024] Pomysł przepisów wprowadzających emerytury stażowe w Polsce od 2024 roku wywołują szerokie dyskusje. Ta planowana istotna modyfikacja w systemie emerytalnym budzi emocje i stawia wiele pytań dotyczących przyszłości świadczeń emerytalnych w Polsce. 📢 Dzięki temu twoje ogórki będą rosły jak szalone. Mamy listę 5 naturalnych sposobów [16.06.2024] Chcesz cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków i zabezpieczyć je przed szkodnikami oraz chorobami? Zapomnij o sztucznych preparatach! Wypróbuj te naturalne nawozy, które zrobisz z produktów, które na pewno masz już w domu lub ogrodzie!

📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki [16.06.2024] Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia. 📢 Maria Andrejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna lekkoatletka pokonała kontuzje i znowu walczy o medale [16.06.2024] Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek, a już wśród oszczepniczek nie ma sobie równych. Tej dziewczyny nic nie jest w stanie złamać! Polka poradziła sobie z ciężką chorobą, długą kontuzją i znowu walczy o medale na wielkich imprezach. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana, mieszka na Podlasu. Tak żyje na co dzień Maria Andrejczyk, czołowa oszczepniczka świata.

📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Kolejne zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 [16.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [16.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Anna Lewandowska w objęciach przystojnego Hiszpana. Jest komentarz Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa o Polsce! [16.06.2024] Co to jest bachata? Z kim spędza czas i tańczy Anna Lewandowska? Co na taneczną pasję żony Robert Lewandowski? Te pytanie elektryzowały fanów najsłynniejszego piłkarskiego małżeństwa w Polsce. Anna Lewandowska milczy, natomiast swoje zdanie na ten temat wyraził ostatnio Robert Lewandowski. Sprawdźcie jak skomentował popisy swojej żony. 📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana [16.06.2024] Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej.

📢 Zakaz palenia na balkonie w Polsce - czy obowiązuje? Tego nie można robić na balkonie, za to teraz grozi mandat [16.06.2024] Czy zakaz palenia na balkonach obowiązuje w Polsce? Palenie na balkonie wywołuje wiele pytań i kontrowersji. Najważniejsze pytanie brzmi: czy można palić na balkonie? Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie - za takie zachowanie grozi wysoki mandat! 📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [16.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [16.06.2024] Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Jedyny syn Anny Seniuk - tak teraz wygląda. Gdy przyszedł na egzamin do szkoły teatralnej, mama wyszła z sali [16.06.2024] Anna Seniuk to popularna aktorka teatralna i telewizyjna. Nie wszyscy zapewne wiecie, że jej jedyny syn poszedł w jej ślady. To Grzegorz Małecki, który ma na koncie udział w kilkudziesięciu produkcjach telewizyjnych, jest także cenionym aktorem teatralnym. Tak dziś wyglądają Anna Seniuk i jej jedyny syn Grzegorz - zobaczcie zdjęcia.

📢 Natalia Niemen i jej córka Danusia - zdjęcia. Tak wygląda piękna miłość artystki do swojego dziecka [16.06.2024] Natalia Niemen, owoc związku legendarnego artysty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen, jest mamą dorosłych synów i córeczki Danusi, która cierpi na nieuleczalną chorobę. Wokalistka nieczęsto mówi o swoim prywatnym życiu, jednak jest jeden, wyjątkowy dzień, gdy czyni wyjątek. To Dzień Chorób Rzadkich. A taka właśnie choroba dotknęła jej najmłodsze dziecko. Wokalistka podkreśla, że wspiera wszystkie rodziny dotknięte wyzwaniem choroby rzadkiej. "Łączymy się" - apeluje i podnosi świadomość różnorodności. Uczy, abyśmy tę różnorodność akceptowali i kochali. Oto Natalia Niemen i jej córka Danusia. Tak wygląda piękna miłość artystki, córki Czesława Niemena i Małgorzaty Niemen, do swojego dziecka. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie [16.06.2024] Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [16.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii [16.06.2024] Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

📢 Janina z "Sanatorium miłości" na prywatnych zdjęciach. Widać na nich radość i zadowolenie z życia! [16.06.2024] Janina z "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się do programu, aby pokonać samotność i znaleźć mężczyznę, który będzie dla niej ważny. Świetnie dogadywała się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Widzowie byli przekonani, że po programie stworzą parę. Nic jednak z tego nie wyszło. Janina jest jednak bardzo szczęśliwa. Widać to na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone [16.06.2024] Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy [16.06.2024] Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [16.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Znaki zodiaku, które czekają w czerwcu zmiany w finansach. Dodatkowa gotówka i niespodziewane wydatki [16.06.2024] Przez zdecydowaną większość czerwca Słońce będzie znajdowało się w znaku Bliźniąt, zaś po 20 czerwca wstąpi do Raka. To właśnie te znaki zodiaku mogą spodziewać się największych zawirowań w życiu finansowym - od bogactwa po niespodziewane wydatki. Który jeszcze znak zodiaku będzie miał szczęście w finansach, a kto powinien uważać? Oto horoskop finansowy na czerwiec 2024.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [16.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [16.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [16.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [16.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [16.06.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [16.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Kawa - przy tych objawach koniecznie zrezygnuj z jej picia. Oto kiedy może zaszkodzić [16.06.2024] Kawa to popularny napój, który może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. Gorący kubek aromatycznej kawy nie tylko rozgrzewa ale także pobudza. Kawa w naszej kulturze mocno się zakorzeniła i jest świetnym pretekstem do spotkania, rozmowy czy przerwy w pracy. Przy niektórych objawach jednak powinniśmy unikać picia kawy ze względów zdrowotnych. Zobaczcie, kiedy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować kawę z diety. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [16.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [16.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Czy mleko jest zdrowe dla dorosłych? Te osoby powinny włączyć mleko do diety - oto skutki picia mleka [16.06.2024] Czy dorosły człowiek powinien pić mleko? Czy picie mleka w wieku 40, 50, 60 lat jest zdrowe? Jest wiele argumentów za, jak i przeciw spożywaniu mleka w dorosłości. Mleko stanowi podstawę diety wielu osób. Czytaj teraz, jakie są skutki picia mleka. Sprawdź, kto powinien włączyć mleko do diety, a kto z niego zrezygnować.

📢 Oto córka Zygmunta Chajzera i siostra Filipa Chajzera - Weronika. Długie nogi i blond włosy [16.06.2024] Zygmunt Chajzer to znany i lubiany przez widzów prezenter telewizyjny. Ogólnopolską sławą z rodziny Chajzerów cieszy się również jego syn - Filip - który poszedł w ślady ojca. Nie każdy jednak wie, że Zygmunt Chajzer z różnych związków ma także dwie córki. Oto jak wygląda Weronika Chajzer. Jest niezwykle piękną kobietą. 📢 Przy takich dolegliwościach nie pij kawy "fusiary". Tym osobom kawa sypana może zaszkodzić [16.06.2024] Kawa sypana, czyli popularna "fusiara", ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Ci pierwsi polecają ją ze względu na wyższą zawartość kofeiny i bardziej naturalny sposób produkcji od kawy rozpuszczalnej. Nie mniej jednak ze względu na skład osoby z pewnymi schorzeniami powinny zachować ostrożność lub całkowicie wyeliminować kawę sypaną ze swojej diety. Zobacz, komu może zaszkodzić.

📢 Mamy to! Jarmark Spichrzowy otwarty! Świętujemy Dni Grudziądza 2024. Zobacz zdjęcia Piękną, kolorową paradą został oficjalnie otwarty Jarmark Spichrzowy w Grudziądzu. To oznacza, że rozpoczęliśmy świętowanie Dni Grudziądza. 📢 Eurojackpot Lotto - 14.06.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 14.06.2024 roku. 📢 [Jakie kupić buty, gdy się ma haluksy? Te 3 modele zdadzą egzamin. Jeden z nich wybrała Magda Gessler ](https://stronakobiet.pl/jakie-kupic-buty-gdy-sie-ma-haluksy-te-3-modele-zdadza-egzamin-jeden-z-nich-wybrala-magda-gessler/ar/c6p2-26448813)

Wydaje ci się, że znalezienie odpowiednich butów na haluksy graniczy z cudem? To trudne, ale możliwe. Koniecznie zwróć uwagę na kilka ważnych cech i dobierz odpowiedni model, a letnie spacery zamiast udręką, staną się czystą przyjemnością. Zobacz, jakie buty na lato będą idealne przy takich problemach ze stopami.

📢 Baraki socjalne w Bydgoszczy są przeznaczone do likwidacji. ADM nie umieszcza już tam nowych najemców Osiedle z lat 30. XX wieku jest w złym stanie. "Borykamy się z aktami wandalizmu, którymi sprawcami są głównie osoby bezdomne, włamujące się do lokali opróżnionych", mówi rzecznik Administracji Domów Miejskich. 📢 Życzenia imieninowe dla Jolanty. Najpiękniejsze życzenia dla Joli - wierszyki, rymowanki, sms Życzenia imieninowe dla Jolanty - nie wiesz, jakie złożyć? Zobacz nasze propozycje życzeń: imieninowe wierszyki, rymowanki oraz życzenia sms.