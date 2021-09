Prasówka 17.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 17.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kapusta kiszona to poszatkowana kapusta poddana procesowi fermentacji, zachodzącemu po zasypaniu jej solą. Cieszy się dużą popularnością i coraz częściej próbujemy samodzielnie ukisić kapustę. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz!