Prasówka 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wiele osób już z samego rana sięga po jogurt naturalny lub owocowy. Jakie są zalety i wady? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie jesz jogurty? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

Obowiązek posiadania pozwolenia do utrzymywania lub prowadzenia hodowli psów uznawanych za agresywne regulują przepisy prawa. Na liście znalazło się 11 ras psów. O jakie psy chodzi?

Które produkty spożywcze są najlepsze jesienią, a po które lepiej nie sięgać? Owoce i warzywa sezonowe to takie, które wyrosły i zostały zebrane w aktualnej porze roku. Obecnie w sklepach mamy dostęp do prawie wszystkich warzyw i owoców niemal przez cały rok. Które z nich są jednak najlepsze jesienią? W których o tej porze roku nie znajdziemy pełni składników odżywczych? Zobacz, co mówią na ten temat specjaliści.