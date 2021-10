Prasówka 23.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sezon na mandarynki rozkręca się. Większość z nas kojarzy mandarynki z zimą i świętami, ich zapach i smak przywodzi na myśl błogie dzieciństwo. Mandarynki są mniejszymi i bardziej słodkimi siostrami pomarańczy. Jak się okazuje, warto jeść mandarynki i w ogóle cytrusy nie tylko dla smaku. Mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Kto szczególnie powinien włączyć mandarynki do swojej diety? Co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy mandarynki? Zobacz!