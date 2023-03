Tak możesz uratować opadającą bezę. Mamy metody na idealne przygotowanie bezy Agnieszka Kasperek

Beza jest dość trudna do przygotowania. Idealna beza powinna być chrupka z wierzchu i miękka w środku. Dlatego jeszcze zanim się za nią zabierzesz, warto dowiedzieć się na co zwracać uwagę, czego unikać przy pieczeniu bezy i jak ją w razie czego uratować

Choć beza składa się jedynie z dwóch składników - cukru oraz białka jaj - to wbrew pozorom jest dość trudna do przygotowania. Idealna beza powinna być chrupka z wierzchu i miękka w środku. A co, jeśli się nie uda? Zobacz, jak uratować bezę i jakie są metody na to, by zawsze się udała.