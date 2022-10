Oto najzdrowsze oleje w kuchni. Takich olejów warto używać do przyrządzania potraw

Oleje to niezbędne produkty w każdej kuchni. Używamy ich do smażenia, pieczenia, a także jako dodatek do przekąsek na zimno i sałatek. Wśród najzdrowszych olejów kuchennych, są te tłoczone na zimno - czyli takie, które otrzymujemy z mechanicznego wyciskania roślin oleistych. Choć proces jest dłuższy i bardziej pracochłonny, dzięki niemu otrzymujemy produkt bogaty w między innymi:

tokoferole,

sterole,

karotenoidy,

fosfolipidy (wykazują właściwości przeciwutleniające),

kwasy omega-3 i omega-6.

Nie wykazują one także obecności szkodliwych izomerów trans, w przeciwieństwie do olejów tłoczonych na ciepło i poddawanych procesowi rafinacji i utwardzania.