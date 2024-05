Przegląd prasy (10.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Matura język angielski 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Tutaj znajdziesz zadania i rozwiązania”?

Matura 2024 trwa. W czwartek, 9.05.2024 uczniowie napisali egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zobacz, co było na maturze z angielskiego i jakie są sugerowane odpowiedzi. W tym artykule znajdziesz rozwiązania z matury z angielskiego - poziom podstawowy.

📢 Matura 2024: niemiecki na poziomie podstawowym. Arkusz i odpowiedzi. Sprawdź wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbyła się 9 maja w godzinach 14-16. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy tego samego dnia, po godz. 19.00. W tym tekście znajdują się najważniejsze informacje o maturze z niemieckiego: wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat. Przypominamy, że arkusze z języków włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego też są już dostępne na stronie CKE.

📢 Matura 2024 - odpowiedzi. Język angielski i niemiecki - odpowiedzi i rozwiązania Rozpoczęła się sesja egzaminów maturalnych 2024, a na początku uczniowie rozwiązali maturę z języka polskiego. My dostarczać będziemy dla tegorocznych maturzystów sugerowane odpowiedzi do arkuszy, co może być pomocne dla zdających w ocenie swoich umiejętności. Matura to ważne wydarzenie w życiu uczniów, które przygotowuje ich do wejścia w dorosłe życie. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strażacy w Bydgoszczy mieli swoje święto. Były awanse i odznaczenia - zdjęcia Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy. Wyróżniono kilkudziesięciu strażaków.

📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka [10.05.2024 r.] Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa. 📢 Tak teraz wygląda Kinga Zawodnik. Celebrytka schudła 50 kg - zobacz zdjęcia niezwykłej metamorfozy [10.05.2024 r.] Kinga Zawodnik zyskała popularność dzięki udziałowi w programach telewizyjnych jak "Dieta czy cud" w TVN Style oraz "Pierwszy raz Kingi Zawodnik", w których testowała różne sposoby odchudzania. Celebrytka przeszła spektakularną metamorfozę. Między innymi dzięki operacji bariatrycznej schudła aż 50 kilogramów! Jak teraz wygląda? Zobacz, jak się zmieniła Kinga Zawodnik.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów [10.05.2024 r.] Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika [10.05.2024 r.] Wynagrodzenie w 2024 roku poszło do góry, a już od 1 lipca jeszcze wzrośnie. Minimalne wynagrodzenie na etacie będzie wynosiło 4300 złotych brutto, czyli nieco ponad 3250 złotych netto. Ile aktualnie zarabiają pracownicy Biedronki. Zobaczcie stawki, jakie mają osoby zatrudnione na stanowisku kasjera, obsługi sklepu, magazyniera a nawet kierownika.

📢 Wiemy, co wydarzy się w finale programu Sanatorium Miłości. Dotarliśmy do zdjęć z finału! [10.05.2024 r.] Ostatni odcinek szóstego sezonu „Sanatorium miłości” obiecuje poruszenie i niespodzianki, podtrzymując napięcie widzów do samego końca. Przygotujcie się na niezapomnianą randkę oraz intymną rozmowę w „4 oczy” kuracjusza z Martą Manowską. A to wszystko poprzedzone będzie uroczystym balem, na którym poznamy Króla i Królową turnusu! My już mamy zdjęcia z finałowego odcinka. 📢 Babciowe 2024 już pewne! Kto dostanie 1500 zł na dziecko - takie są zasady i warunki babciowego [10.05.2024 r.] Babciowe to nowe świadczenie pieniężne dla rodziców małych dzieci. Niektórzy mogą w ramach babciowego liczyć nawet na 1500 zł, ale inni otrzymają tylko 500 zł. Kwota, jaką otrzyma rodzina, będzie zależała od formy opieki nad dzieckiem. Choć pieniądze mogą dostać także rodzice, którzy zdecydują zostać z dzieckiem w domu. Komu należą się pieniądze? Kto może dostać wyższą kwotę? Wyjaśniamy zasady i warunki rządowego programu "Aktywny rodzic" znanego pod nawą "babciowe".

📢 Miodowy blond to hit dla 50-latek - zdjęcia, inspiracje. Ta fryzura jest modna na lato i odmładza! [10.05.2024 r.] Fryzjerzy podkreślają, że przy wyborze fryzury dla kobiet po 50 roku życia ważne jest nie tylko cięcie, ale też koloryzacja. Dopiero gdy wszystkie czynniki współgrają ze sobą, możemy uzyskać efekt odmłodzenia. Latem 2024 roku hitem będzie miodowy blond. Kolor rozświetli skórę i odciągnie uwagę od niedoskonałości. 📢 Oto modne fryzury odmładzające na lato. Pixie cut w tym kolorze odejmuje lat - zobacz zdjęcia [10.05.2024 r.] Modne fryzury odmładzające na lato. Fryzurą można odejmować, ale i dodawać lat - cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura pixie cut to gorący trend na lato 2024. Jest bardzo twarzowa i kobieca a także łatwa w codziennej stylizacji. Pixie cut - szczególnie w jednym kolorze - jest polecane między innymi kobietom po 40. Te uczesania odmładzają! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury - mamy zdjęcia, pomysły i inspiracje od fryzjerów i stylistów.

📢 Trik na ochronę przed kleszczami - spryskaj tym ubranie, a uciekną. Tej substancji nie lubią kleszcze [10.05.2024] Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka choroby, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, babeszjoza. Nie każdy kleszcz jest nosicielem chorób, na przykład szacuje się, że około 20 proc. kleszczy jest zakażonych boreliozą. Jednak zagrożenie zakażeniem jest realne, dlatego warto znać skuteczne, domowe sposoby na odstraszanie kleszczy. Zobacz, jak uchronić się przed ugryzieniem przez kleszcza. 📢 Tak mieszka Andrea Bocelli. Muzyk kupił cały hotel i urządził w nim posiadłość [10.05.2024 r.] Andrea Bocelli to światowej sławy śpiewak i kompozytor. Pochodzi z Włoch i choć występuje na całym świecie, to właśnie w swojej ojczyźnie ma dom. W posiadłości muzyka dawniej mieścił się hotel. Przestrzeń urządzona została w klasycznym stylu i robi piorunujące wrażenie. Przed domem mieści się basen i ogród.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [10.05.2024 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Oto trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [10.05.2024 r.] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Trik na odmłodzenie zamiokulkasa. Dzięki temu zamiokulkas będzie bujny i zielony [10.05.2024 r.] Zamiokulkas jest popularną rośliną doniczkową, jednak z upływem czasu może marnieć i robić się mniej gęsty. Zdarza się też, że brązowieją i odpadają. Warto wówczas pomyśleć o rozmnożeniu zamiokulkasa, by znów stał się gęsty, bujny, a jego liście - soczyście zielone. Rozmnożenie zamiokulkasa jest łatwe i można to zrobić na kilka sposobów. Zobacz, jak rozmnożyć zamiokulkasa.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [10.05.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje nasza tenisistka. Dobra kawa, czarny kot i książka - tak spędza wolne chwile [10.05.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Jeśli tylko ma chwilę czasu to sięga po dobrą kawę i książkę, lubi klasycznego rocka, w domu mizia czarnego kota Grappę i bardzo ceni sobie bliskie relacje z rodziną. Taka jest prywatnie najlepsza tenisistka świata. Jak wygląda jej codzienne życie - zobaczcie zdjęcia. 📢 Syn Tomasza Stockingera - tak wygląda i mieszka Robert Stockinger. Ma piękną żonę i dwójkę dzieci [10.05.2024 r.] Jego ojciec jest lubianym aktorem, znanym choćby ze "Znachora", syn postawił na karierę w telewizji. Robert Stockinger to dziennikarz porannego programu w TVP. Tak mieszka i żyje na co dzień jedyny syn Tomasza Stockingera.

📢 Tak mieszka Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów". Kawalerskie i skromne mieszkanie gwiazdora [10.05.2024 r.] Hubert Urbański to uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny, w ostatnich latach związany ze stacją TVN i programem "Milionerzy". Gwiazdor chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Można tam zobaczyć, jak podróżuje czy spędza wolne chwile. Są również zdjęcia jego mieszkania. Oto dom prowadzącego "Milionerów".

📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory [10.05.2024 r.] Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku [10.05.2024 r.] Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku. 📢 Tych rachunków nie możesz wyrzucić. Oto jak długo należy przechowywać potwierdzenia zapłaty [10.05.2024 r.] Przechowywanie rachunków jest dość uciążliwe. Przede wszystkim zajmuje sporo miejsca2, a szuflada na dokumenty po pewnym czasie robi się wypełniona papierami. Które rachunki można wyrzucić, a które trzeba trzymać? Przygotowaliśmy dla Was ściągę, która podpowie Wam, jak długo należy przechowywać dokumenty zapłaty.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [10.05.2024 r.] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej na loterii. To prawdziwi farciarze - także w maju 2024 [10.05.2024 r.] Szanse na wygranie pieniędzy w loterii są bardzo małe mimo to każdego dnia dowiadujemy się o jakimś farciarzu, który stał się milionerem. Według ezoteryków niektóre znaki zodiaku mają większe szanse na wygraną w loteriach niż inne. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie znaki zodiaku wygrywają najczęściej. Oto lista szczęśliwców.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w maju 2024 [10.05.2024 r.] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [10.05.2024 r.] Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony [10.05.2024 r.] Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku. 📢 Biżuteria PRL - ceny 2024, zdjęcia. Takich pierścionków, kolczyków, bransoletek szukają kolekcjonerzy [10.05.2024 r.] Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny.

📢 Andrea Bocelli ma piękną żonę - zdjęcia. Tak luksusowo żyje i się ubiera Veronica Berti, ukochana włoskiego śpiewaka [10.05.2024 r.] Najpopularniejszy włoski śpiewak Andrea Bocelli wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Veronici Berti. Artysta często koncertuje, podróżując po całym świecie. Na jego występach zawsze są tłumy. Bocelli udziela licznych wywiadów, jest zapraszany na spotkania towarzyszące muzycznemu show. W tych wszystkich działaniach wspiera go żona Veronica, która równie często pojawia się w mediach jak jej sławny mąż. Zobaczcie, jak się ubiera Veronica Berti, najważniejsza kobieta w życiu znanego śpiewaka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii. 📢 Takie popularne karmy dla psów są szkodliwe. Na dłuższą metę należy ich unikać [10.05.2024 r.] Żywienie psa to bardzo odpowiedzialne zadanie. W dużej części od diety naszego pupila zależy jego zdrowie i samopoczucie. O tym, że zwierząt nie należy karmić resztkami z obiadu mówi się od wielu lat. Okazuje się, że wybór odpowiedniej karmy również nie jest prostym zadaniem. Na sklepowych półkach czeka na nas wiele pułapek, czyli karm, które na dłuższą metę szkodzą psom. Oto lista karm dla psów, których należy unikać.

📢 Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw [10.05.2024 r.] Pomidory najczęściej zaczynamy sadzić do gruntu w połowie maja. Ci, którzy dysponują szklarnią, mogą zrobić to już wcześniej - mniej więcej w połowie kwietnia. Niezależnie od terminu sadzenia, warto wcześniej zadbać o podłoże. Stosując ten nawóz przed posadzeniem, masz gwarancję, że krzak pomidora będzie uginał się od warzyw! 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [10.05.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [10.05.2024 r.] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Frytka była gwiazdą Big Brothera, a potem zniknęła z mediów. Tak dziś wygląda Agnieszka Frykowska [10.05.2024 r.] Agnieszka Frykowska wypłynęła na początku lat dwutysięcznych, dzięki udziałowi w programie Big Brother. Zdobyła ogólnopolską popularność. Kilka lat po sukcesie zdecydowała się zniknąć z mediów. Zmieniła nawet imię na Maja. Oto jak obecnie wygląda. Dziś stawia na naturalność - jest nie do poznania! 📢 Emerytury w maju 2024 po waloryzacji - tabela zmian. Wyliczenia zmian rok do roku [10.05.2024 r.] Emerytury w Polsce w 2024 roku doświadczyły znacznego wzrostu dzięki corocznej waloryzacji, która jest odpowiedzią na inflację szczególnie w pierwszej połowie ubiegłego roku. W marcu, emeryci otrzymali świadczenia zwiększone o 12,12%, co znacząco wpłynęło na ich stabilność finansową. Dodatkowo, w kwietniu, na ich konta wpłynęła tzw. trzynasta emerytura, zwiększając tym samym ich zdolność do pokrywania codziennych wydatków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak proces waloryzacji wpłynął na wysokość świadczeń i co to oznacza dla emerytów w praktyce.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [10.05.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [10.05.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [10.05.2024 r.] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Wyższe opłaty za nocleg i wyżywienie w sanatorium z NFZ. Mamy nowe stawki za cały turnus [10.05.2024 r.] Pobyt dziecka w sanatorium z NFZ jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września 2024 roku.

📢 Takich rzeczy nie trzymaj w portfelu - one odpychają pieniądze. Takie są popularne przesądy o bogactwie [10.05.2024 r.] Chyba nie ma osoby, która by nie chciała mieć portfela wypchanego pieniędzmi. Okazuje się, że istnieje energia finansowa, którą można do siebie przyciągnąć poprzez odpowiednie działanie. Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co może odpychać pieniądze od portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii. 📢 Maturzyści zdają języki obce. Tak wyglądał egzamin w IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu. Mamy zdjęcia W trzecim dniu egzaminów maturzyści zdają język obcy, najczęściej angielski. W IV Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu większość uczniów egzamin ten pisała w auli. 📢 Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

📢 Policjanci i SOK-iści w Bydgoszczy zatrzymali pociąg i wyciągnęli z niego kibiców. Spokojnie, to tylko ćwiczenia! Wspólne ćwiczenia policjantów i funkcjonariuszy SOK odbyły się we wtorek, 7 maja br., w rejonie dwóch stacji kolejowych: Bydgoszcz Leśna oraz Bydgoszcz Bielawy.

📢 Matura 2024 - język angielski. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania, poziom podstawowy Absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dla wszystkich uczniów kończących szkołę średnią, to ważny moment, który będzie decydujący dla ich dalszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej. U nas będziecie mogli sprawdzić sugerowane odpowiedzi. 📢 Piotr Całbecki pozostanie na najwyższym stanowisku w województwie kujawsko-pomorskim. Radni zdecydowali większością Tym razem nie było niespodzianek. Po zamieszaniu na przerwanej niespodziewanie poniedziałkowej sesji, tym razem nie było wątpliwości. Piotr Całbecki po raz kolejny będzie pełnił funkcje marszałka. Radni wybrali też członków zarządu. Co wynika z nowej układanki?

📢 Kraksa na skrzyżowaniu w Grudziądzu. Wyglądało bardzo groźnie. Mamy zdjęcia Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Piłsudskiego w Grudziądzu. Zderzyły się dwa auta: dostawczy i osobowy. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. 📢 Ślubowanie policjantów w Bydgoszczy. Przysięgę złożyło 32 funkcjonariuszy - zobacz zdjęcia Trzydziestu dwóch funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi kujawsko-pomorskiej policji. Uroczystość ślubowania odbyła się w środę, 8 maja, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty policyjnej, w której ślubowali m.in. wierne służenie narodowi oraz pilne przestrzeganie prawa. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 Fryzury na maj - takie uczesanie będzie teraz hitem. Oto najmodniejsze fryzury tej wiosny Fryzura na wiosnę powinna być wygodna ale i dobrze wyglądać. W sezonie wiosenno-letnim kobiety szczególnie zwracają uwagę na swój wygląd, kiedy nie chowają włosów pod czapką. Przygotowaliśmy kilka pomysłów na fryzurę na maj. Zobaczcie najmodniejsze uczesania, które będą królować w salonach fryzjerskich w najbliższych tygodniach.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kiedy nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? Sytuacja nauczycieli od lat jest trudna. Z jednej strony przeładowany program nauczania, coraz bardziej roszczeniowe społeczeństwo z drugiej niskie zarobki tej grupy zawodowej. Od 1 stycznia zarobki nauczycieli podniosły się o 30%, to zdecydowanie oceniono na plus. Jednak jeśli spojrzymy, że niektórzy nauczyciele bez tej podwyżki zarabialiby poniżej minimalnej krajowej to sytuacja nie jest już tak optymistyczna. Kiedy zatem nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? Sprawdzamy. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Megan Follows, czyli Ania z Zielonego Wzgórza. Tak teraz wygląda - dziś jest nie do poznania Jak dziś wygląda Ania z Zielonego Wzgórza, czyli Megan Follows? Gdy wcieliła się w rolę Ani Shirley miała 17 lat. W tym roku Megan Follows skończyła 55 lat. Anię z Zielonego Wzgórza grała 38 lat temu. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dziś wygląda Ania z Zielonego Wzgórza, czyli Megan Follows. 📢 Małgorzata Socha - tak wygląda w jej ogrodzie. Ta posiadłość robi wrażenie: kwiaty, zioła, drewniane meble Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

📢 Błąd przy płaceniu kartą - taki popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Za te produkty Lidl nie zwraca pieniędzy. Tych zakupów nie można zwracać do Lidla Jakie są zasady i termin zwrotu artykułów w sklepach Lidl? Klientów Lidla obowiązuje regulamin dotyczący zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie. Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepach Lidl, jednak istnieje lista produktów, których nie można zwracać. Lidl podaje, których artykułów przemysłowych klienci nie mogą zwrócić. Zobacz teraz w naszej galerii listę produktów, których zwroty nie zostaną przyjęte przez sklepy sieci Lidl. 📢 Joanna Przetakiewicz-Rooijens - tak się ubiera. Oto styl dawnej partnerki Jana Kulczyka Joanna Przetakiewicz to projektantka mody - właścicielka La Manii, prezenterka, bizneswoman, inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet. Przez dziesięć lat była związana z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem, dziś jej mężem jest holenderski reżyser Rinke Rooyens. Dla wielu kobiet Przetakiewicz jest nie tylko wyrocznią mody i urody, ale także stylu życia. Zobacz, jak się ubiera Joanna Przetakiewicz - jej styl pokazujemy w galerii niżej.

📢 Jolanta Kwaśniewska - tak zmieniał się przez lata. Ubiór i styl Pierwszej Damy od dekad wzbudza podziw Jolanta Kwaśniewska przez wielu nazywana jest najlepiej ubraną pierwszą damą III RP. Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zachwycała na salonach szykiem i klasą. Jak jest dziś? Oto jak zmieniła się na przełomie lat. Taki styl ma Jolanta Kwaśniewska.

📢 Nowe taryfy za prąd - takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę, bo może być więcej nawet o 90 procent. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tragedie w pracy: gorszego miesiąca nie było! Nie żyje 6 osób, kolejne mają obrażenia W zakładzie produkcji papieru niedaleko Torunia pracownik wszedł do maszyny tnącej kartony i został uderzony w głowę. Nie żyje. To tylko jeden z 18 wypadków przy pracy, do których doszło w regionie w kwietniu. Gorszego miesiąca w tym roku nie było.

📢 W Lipnie burmistrz i radni złożyli ślubowanie. Kadencja 2024-2029 rozpoczęta. Zdjęcia Przed pierwszą sesją Rady Miejskiej w Lipnie odprawiono w kościele Wniebowzięcia NMP mszę świętą w intencji miasta. Następnie już w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego radni odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Jaromira Piotrkiewicza, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie. W tej uroczystej chwili udział wzięli także jej członkowie. 📢 Twoje gazy „psują powietrze”? Przyczyn śmierdzących bąków jest wiele. Sprawdź, co może powodować brzydko pachnące pierdy Gazy, bąki, pierdy. Często są przyczyną żartów lub zakłopotania, jeśli głośniejszy bąk lub zdradliwy „cichacz” uniosą się w powietrzu. Warto im się jednak przyjrzeć, a raczej: powąchać. Co oznaczają cuchnące gazy? Brzydko pachnące bąki mogą być spowodowane tym, co jesz, ale w niektórych przypadkach problemami zdrowotnymi. Zobacz, o czym świadczą śmierdzące bąki.

📢 Matura matematyka - odpowiedzi i arkusze CKE 2024. Tutaj znajdziesz zadania i rozwiązania Matura 2024 trwa. W środę, 8.05.2024 uczniowie napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Zobacz, co było na maturze z matematyki i jakie są sugerowane odpowiedzi. W tym artykule znajdziesz rozwiązania z matury z matematyki - poziom podstawowy.

📢 Wakacje kredytowe 2024 - wnioski można już składać. Oto najważniejsze zasady! Można już składać wnioski o wakacje kredytowe w 2024 roku. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, będą mogli również w tym roku skorzystać z wakacji kredytowych. Jednak w tej wersji programu załapie się mniej osób. 📢 Matura - matematyka 2024. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania, poziom podstawowy Absolwenci przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Dla wszystkich uczniów kończących szkołę średnią, to ważny moment, który będzie decydujący dla ich dalszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej. U nas będziecie mogli sprawdzić sugerowane odpowiedzi.

📢 Czy można mieszkać na działce ROD przez okrągły rok? Sporo osób tak robi. Czy prawo pozwala na budowę domu na działce ROD? Wyjaśniam Marzysz o spokojnym życiu na wsi, z dala od zgiełku miasta? Może w związku z tym przyszło ci do głowy pytanie, czy można mieszkać na działce ROD przez cały rok? Dowiedz się, czy taką możliwość dopuszcza polskie prawo. Okazuje się bowiem, że nie brakuje osób, dla których jest to atrakcyjna opcja. 📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza [9.05.2024 r.] Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej.

📢 Paulina Sykut-Jeżyna - tak wygląda wewnątrz jej domu. Efektowny balkon i strefa ćwiczeń Paulina Sykut-Jeżyna, znana prezenterka telewizyjna w Polsce, otworzyła nam drzwi do swojego stylowego mieszkania w sercu stolicy. Razem z mężem i córką stworzyła oazę nowoczesności, która nie tylko zachwyca designem, ale także inspiruje do tworzenia harmonijnej przestrzeni życiowej.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zwolnienia grupowe w Kujawsko-Pomorskiem. W tych firmach zwalniają nawet kilkaset osób! Kryzys dotyka coraz więcej firm, także w Kujawsko-Pomorskiem. 102 osoby niedawno straciły pracę w spółce Don Trucking w Bydgoszczy, 270 zwolnią w Pomorskiej Fabryce Mebli w Nowem, a 55 w chełmżyńskim Bioetanolu. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Marysia Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom Małgorzaty Pieńkowskiej Małgorzata Pieńkowska od wielu lat wciela się w rolę Marysi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wytchnienia od blasku kamer aktorka poszukuje w swoim domu w Warszawie. Okazuje się, że aktorka ma wyczucie stylu. Zobacz, jak tam jest!

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Tych produktów nie jedz, gdy masz podwyższony cukier. Koniecznie z nich zrezygnuj Podwyższony poziom cukru to zwykle stan ostrzegawczy przed między innymi cukrzycom. Nie można go bagatelizować. I jeśli wyjdzie na za wysoki wynik trzeba działać od razu. Najprostszym sposobem, który możemy sami wprowadzić jest wyeliminowanie niektórych produktów z diety. Oto lista produktów zakazanych jeśli mamy wysoki cukier.

📢 "To duża odpowiedzialność. Nowe wyzwanie". W gminie Grudziądz wybrano nową przewodnicząca rady Katarzyna Kałużna została nową przewodniczącą rady gminy Grudziądz. W tajnym głosowaniu zyskała poparcie wszystkich - 15 - radnych. W poprzedniej kadencji tę funkcję pełniła Hanna Kołodziej, która nie weszła do składu Rady gminy Grudziądz obecnej kadencji. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO - 8.05.2024 r.] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 7 maja 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Sanatorium miłości - kto zmarł? Tych uczestników nie ma już z nami. Emocjonalne pożegnania - zdjęcia "Sanatorium miłości" to niezwykły program TVP 1. Pojawiają się w nim seniorzy, często w bardzo dojrzałym już wieku, którzy chcą znów poczuć się młodzi. Bawią się razem, flirtują, a czasami nawet zakochują. Przez program przewinęło się już kilkudziesięciu uczestników. Kilkoro z nich nie ma wśród nas. Odeszli, ale pamięć o nich pozostała. Poznajcie bliżej ich sylwetki. 📢 Modne łazienki od znanych projektantów. Zobaczcie pomysły Mirucia, Kupczyk, Kołdej i Szelągowskiej Trendy w urządzaniu mieszkań nieustająco się zmieniają. Sporym wyzwaniem i wydatkiem jest remont łazienki. Sprawdzamy jakie aktualnie są modne wnętrza. Zobacz realizacje w małych łazienkach w blokach i tych dużych w domach. Prezentujemy zdjęcia, inspiracje, porady znanych z telewizyjnych programów projektantów. Takie pomysły na łazienkę mają Krzysztof Miruć, Dorota Szelągowska, Martyna Kupczyk i Marta Kołdej.

📢 Takie błędy popełniamy przy gotowaniu parówek. Przez to parówki stają się szkodliwe dla zdrowia Wśród wielu Polaków wciąż pokutuje przekonanie, że parówki to jedne z najbardziej niezdrowych produktów spożywczych. Taki osąd pochodzi prawdopodobnie jeszcze z czasów PRL-u, gdy, jak mówią, do parówek wrzucano wszystko, nawet papier toaletowy i gazety. Jednak w dzisiejszych czasach można kupić parówki z bardzo dobrym składem, lepszym niż niejedna wędlina czy szynka. Jednak, choć wydawałoby się, że ugotowanie parówek to łatwizna, łatwo popełnić kilka błędów, przez które parówki stają się szkodliwe dla zdrowia. Zobacz, czego nie robić przy gotowaniu parówek. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

