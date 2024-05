Przegląd prasy (23.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak teraz wygląda Bartek Wrona z zespołu Just 5. Oto, jak się zmienili członkowie kultowego boysbandu lat 90. [23.05.2024]”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak teraz wygląda Bartek Wrona z zespołu Just 5. Oto, jak się zmienili członkowie kultowego boysbandu lat 90. [23.05.2024] Zespół Just 5 to symbol lat 90. w Polsce. Plakaty z ich wizerunkiem wisiały nad łóżkami wielu nastolatek. Po ponad 20 latach przerwy grupa Just 5 powraca i ogłasza casting na nowych członków! Bartek Wrona, Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński, Robert Kryla - jak dziś wyglądają? Jak zmienili członkowie Just 5 - pierwszego polskiego boysbandu wzorowanego na Backstreet Boys? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Pełnia Księżyca w maju 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Kwiatowy Księżyc [23.05.24 r.] Pełnia Kwiatowego Księżyca - 23 maja wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Kwiatowy Księżyc. Majowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa - Kwiatowy Księżyc może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie, emocje i nastój. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i podejmowania ważnych decyzji. Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w maju. Zobacz, co Ci przyniesie Kwiatowy Księżyc i jak wpłynie na Twój znak zodiaku.

📢 Polska lekkoatletka Ewa Swoboda wzorem dla lalki Barbie! Tak wygląda sprinterka w tej kolekcji. "Jestem przeszczęśliwa!" [23.05.24 r.] A to historia! Najszybsza Polka Ewa Swoboda wzorem dla nowego modelu lalki Barbie. To Kolejna Polka, którą producent najsłynniejszej lalki na świecie uznał za wzór godny dla naśladowania dla dziewczynek na całym świecie. - Chcę, aby moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Każdy z nas ma prawo wyrażać siebie na swój sposób - podkreśla Ewa Swoboda.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle zapłacimy za prąd w drugiej części roku. Nowe limity i propozycja bonu energetycznego [23.05.24 r.] Senat podjął kluczowe kroki w kierunku wprowadzenia ustawy mającej na celu wsparcie odbiorców energii w Polsce. W ramach nowych regulacji, odbiorcy mogą spodziewać się wprowadzenia bonu energetycznego oraz czasowego zwolnienia z opłaty mocowej. Celem jest ograniczenie prognozowanego wzrostu rachunków za energię elektryczną, który ma nastąpić od 1 lipca. Propozycje te, po akceptacji Senatu, zostaną teraz ponownie rozpatrzone przez Sejm.

📢 Córka Eminema wyszła za mąż! Hailie Jade Scott - tak wygląda córka słynnego rapera. Zobacz zdjęcia [23.05.24 r.] Eminem wydał swoją córkę za mąż. 28-letnia Hailie Jade Scott wyszła za swojego wieloletniego partnera Evana McClintocka. Słynny raper zatańczył z córką pierwszy taniec. Eminem ma troje dzieci. Zobacz, jak wygląda teraz Hailie Jade Scott - córka Eminema i Kim Scott. 📢 Renta wdowia i socjalna 2024. Nawet 7 600 złotych dla wdowy - zobaczcie wyliczenia programu [23.05.24 r.] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zapowiedziała zajęcie się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej przez podkomisję. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, domagających się systemowego wsparcia. Równolegle trwają prace nad wprowadzeniem renty wdowiej, mającej na celu wsparcie wdów i wdowców po stracie małżonka. Obydwa projekty mają kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji życiowej wielu Polaków.

📢 Tak wyglądają dzieci Andrzeja Gołoty: Alexandra i Andrzej junior. Tym teraz zajmują się córka i syn słynnego boksera [23.05.24 r.] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Monika Olejnik i jej niebanalny styl - zdjęcia. Takich stylizacji pozazdroszczą nawet dziewczyny 20+ [23.05.24 r.] Monika Olejnik, znana dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, od lat inspiruje stylem. Jest na bieżąco z trendami, nie boi się odważnych kolorów i ich oryginalnych połączeń. Kreacje wieczorowe, w których się pokazuje, zwykle robią furorę. Podobnie jak dodatki - buty i torebki. Na co dzień Monika Olejnik lubi luźne stylizacje, prezentuje modę miejską, czasem sportową. Zobaczcie, jak się ubiera jedna z najpopularniejszych gwiazd telewizji. Zdjęcia pokazujemy w galerii.

📢 Ceny węgla w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2024. Jest taniej. Zdziwieni? [23.05.24 r.] Ceny węgla spadły. Teraz za tonę ekogroszku zapłacimy nawet mniej niż 1300 złotych, a za węgiel kamienny poniżej 1000 zł. Kto chce kupić tanio, niech zrobi to teraz. W wakacje może być drożej. 📢 Andre Agassi i Steffi Graf - tak mieszka i żyje na co dzień słynna tenisowa para. Zobaczcie jak się zmienili! [23.05.24 r.] Andre Agassi - przed laty idol fanek na całym świecie, Steffi Graf - symbol gracji i elegancji na korcie, jedna z najlepszych tenisistek w dziejach. Połączyła ich wielka miłość, są razem już ponad dwadzieścia lat, wychowali dwójkę dzieci, a teraz wspierają milionami dolarów dzieci w potrzebie. Zobaczcie jak teraz wyglądają - zwłaszcza Andre moglibyście nie poznać na ulicy. Tak mieszkają i żyją na co dzień wielkie tenisowe gwiazdy Andre Agassi i Steffi Graf.

📢 Takie popularne rośliny ogrodowe są wysoce toksyczne. Na liście tulipany i hortensje [23.05.24 r.] Niektóre rośliny ogrodowe chociaż urzekają swoim pięknem, są wysoce toksyczne. Stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci oraz zwierząt, które mogą spożyć ich fragmenty. Oto lista trujących kwiatów i krzewów. Na nie musisz uważać! 📢 Mamy horoskop na weekend 24-26 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [23.05.24 r.] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 24-26 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Badania lekarskie po 40. roku życia. Te badania warto zrobić po 40-tce [23.05.24 r.] Lepiej zapobiegać niż leczyć. Niby każdy z nas to wie, a często zapominamy o profilaktyce. Nie mamy czasu, chęci, nie czujemy potrzeby. A to duży błąd. Warto wiele badań wykonywać kontrolnie, a dobry wynik to tylko potwierdzenie, że wszystko jest dobrze. Gdy skończymy 40 lat warto wykonać kilka badań sprawdzając stan naszego organizmu. Oto jakie badania warto zrobić po 40-tce.

📢 Zarobki w Aldi w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się w Aldi [23.05.24 r.] Aldi to kolejna duża sieć sklepów, która z każdym rokiem otwiera więcej sklepów w naszym kraju. Sieć podobnie jak Lidl i Biedronka stawia na transparentność zarobków i regularnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników. Zobaczcie, ile zarabiają sprzedawcy, kierownicy czy pracownicy magazynów. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść czereśni. Tym osobom mogą one zaszkodzić [23.05.24 r.] Miłośnicy czereśni od kilku lat patrzą z zaciekawieniem na ceny tych owoców. Pierwsze odmiany tych owoców to kosz zwykle kilkudziesięciu złotych za kilogram. Choć mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, przy niektórych schorzeniach nie powinno się ich jeść. Zobaczcie, kiedy jedzenie czereśni nie jest wskazane.

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [23.05.24 r.] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Czternasta Emerytura 2024 - oficjalne wyliczenia. Takie wrześniowe przelewy do emerytów już pewne! [23.05.24 r.] Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które na stałe zagościło w kalendarzu wypłat dzięki decyzjom rządu Zjednoczonej Prawicy. Nowy rząd zdecydował się jednak na kontynuacje takiego wsparcia emerytów. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje na temat tego świadczenia w 2024 roku, zgodnie z najnowszymi danymi i obowiązującymi przepisami.

📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [23.05.24 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda! 📢 Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! [23.05.24 r.] Kierowcy nie mogą już mogli liczyć na pobłażliwość ze strony systemu fotoradarowego. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 11 kilometrów na godzinę, powinni spodziewać się mandatu. 📢 Domowy trik Cioci Krysi mszyce. Dzięki temu pozbędziesz się tych szkodników [23.05.24 r.] Mszyce potrafią być prawdziwym utrapieniem dla każdego ogrodnika. Wysysają sok z młodych pąków i liści, co prowadzi do osłabienia roślin, zahamowania ich wzrostu, a nawet do obumierania. Jednak ciocia Krysia ma na to skuteczny sposób. Oto jej sprawdzone porady, jak szybko i naturalnie pozbyć się mszyc z ogrodu.

📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia [23.05.24 r.] Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne. 📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [23.05.24 r.] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [23.05.24 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Wyjaśniamy czerwcowo-lipcową waloryzację emerytur 2024. Mamy wyliczenia brutto [23.05.24 r.] W obliczu nadchodzącej waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 1 czerwca, wiele osób zastanawia się nad optymalnym momentem przejścia na emeryturę. Prognozy sugerują, że tegoroczna waloryzacja może osiągnąć rekordowy poziom od 14,8 do 14,9 proc., co czyni lipiec 2024 roku wyjątkowo korzystnym momentem dla przyszłych emerytów, planujących zakończenie aktywności zawodowej.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [23.05.24 r.] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [23.05.24 r.] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [23.05.24 r.] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. Takie będą rekordowe zmiany po przeliczeniu - mamy wyliczenia [23.05.24 r.] Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest dobry moment na przejście na emeryturę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może być rekordowa. 📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony [23.05.24 r.] Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne. 📢 Tak teraz mieszka Agnieszka Radwańska. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! [23.05.24 r.] Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia!

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [23.05.24 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie [23.05.24 r.] Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [23.05.24 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [23.05.24 r.] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii [23.05.24 r.] Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów. 📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory [23.05.24 r.] Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów [23.05.24 r.] Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia.

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii [23.05.24 r.] Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [23.05.24 r.] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [23.05.24 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [23.05.24 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [23.05.24 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Tak wyglądał w młodości Louis de Funès. Trudno rozpoznać kultowego żandarma na dawnych zdjęciach [23.05.24 r.] Louis de Funès to król francuskiej komedii, któremu popularność na całym świecie przyniosła rola kultowego żandarma z Saint-Tropez. Aktor na deskach teatru zadebiutował już w latach 40., choć szczyt jego popularności przypadł na lata 1960-1980. Jak kiedyś wyglądał? Trudno poznać go na dawnych zdjęciach. Oto Louis de Funès w młodości. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [23.05.24 r.] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [23.05.24 r.] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach.

📢 Marcin Mroczek - tak wygląda w środku jego domu. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość [23.05.24 r.] Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość".

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu? Te piękne rezydencje i wille można kupić! 📢 Bydgoski duchowny udawał seksuologa i mierzył przyrodzenia. Zakończył się proces w sprawie księdza Rafała K. Seksualna "terapia" księdza Rafała K. znalazła finał w sądzie. W piątek, 24 maja zapadnie wyrok. Będzie to już drugie orzeczenie sądu w tej sprawie. W 2022 roku duchowny został skazany na trzy lata więzienia, ale tę decyzję sądu uchylono. 📢 "Nasz Nowy Dom" - odcinek z Chojnic inny niż wszystkie! To co się wydarzy to absolutna nowość! Po raz pierwszy w historii programu ekipa napotyka przeszkody nie do pokonania. Nie wiadomo, czy metamorfoza domu zostanie ukończona. Poleją się łzy - tak odcinek popularnego polsatowskiego programu "Nasz Nowy Dom" z Chojnic, który wyemitowany zostanie w środę (22.05.2024), zapowiadają producenci.

📢 Ile komitet wyborczy Sojusz Obywaatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego wydał na kampanię? Znamy kwoty i darczyńców Maciej Glamowski wygrał wybory w kwietniu br. w pierwszej turze obejmując drugi raz urząd prezydenta Grudziądza. Ze swojego komitetu "wprowadził" do Rady Miejskiej Grudziądza 7 radnych. Kto był "sponsorem" kampanii wyborczej?

📢 18-latek uderzył BMW w drzewo. Wypadek w gminie Dobrzyń nad Wisłą - zdjęcia W miejscowości Strachoń w gminie Dobrzyń nad Wisłą doszło do poważnego wypadku. Młody kierowca uderzył BMW w drzewo, z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Pożar w Radziejowie. 14 zastępów straży pożarnej w akcji. Padł strzał ostrzegawczy. Mamy zdjęcia Dramatyczne wydarzenia w Radziejowie. W bloku przy ulicy Działkowej doszło do pożaru na poddaszu. Akcja gaśnicza trwała niemal osiem godzin, a na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Sytuację dodatkowo skomplikowało agresywne zachowanie jednego z mężczyzn, który doznał poparzeń i musiał zostać przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem mundurowych. Policjanci z Radziejowa wyjaśniają przyczyny pożaru. 41-latek podejrzewany jest o podpalenie i czynną napaść z użyciem noża na interweniujących funkcjonariuszy. 📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości.

📢 Takie nowoczesne polskie monety mogą być wartę kilkaset złotych. 5 złotych nawet za 1500 złotych! Czy wiesz, że niektóre polskie monety mogą być warte znacznie więcej niż ich nominalna wartość? Moneta 5 złotych może osiągnąć wartość nawet 1500 złotych! Sprawdź, które monety warto mieć na oku, aby móc cieszyć się niespodziewanym zyskiem. 📢 Waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Pojawianie się siniaków na ciele - co to oznacza? Takie sińce mogą być objawem poważnej choroby Siniaki pojawiające się bez przyczyny na ciele - o czym to świadczy? Siniaki pojawiają się często samoistnie, nawet bez wcześniejszego urazu czy innego powodu. Siniaki mogą być ważnym znakiem ostrzegawczym wysyłanym przez organizm i objawem poważnych chorób. O czym może świadczyć skłonność do siniaków? Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Co oznacza pojawianie się siniaków na ciele? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Syn Jerzego Kryszaka - tak wygląda. Zobacz, czy jest podobny do słynnego aktora i satyryka Jerzy Kryszak to słynny polski aktor i satyryk. Uwielbiamy go zwłaszcza za rolę doktora Zdzisława Kołka w serialu "Alternatywy 4". W komedii bowiem czuje się najlepiej. Nic więc dziwnego, że do dziś gromadzi tłumy na swoich występach kabaretowych. Ma trzech synów, w tym Kamila, niezwykle uzdolnionego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka. Mamy zdjęcia!

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Imiona przyciągające pieniądze - lista ezoteryków. Osoby o tych imionach mają szansę na bogactwo Imiona, które przyciągają pieniądze, są uważane za jedne z najbardziej pożądanych, bo każdy chciałby osiągnąć sukces i bezpieczeństwo finansowe. Okazuje się, że przyszłość i los można określić już od urodzenia - wybierając odpowiednie imiona. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które przyciągają pieniądze. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona - osoby, które je noszą mają szansę na bogactwo! Sprawdź, czy Twoje imię jest na liście!

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Osoby o takich imionach najwięcej kłamią. Oni to najwięksi kłamcy - znaczenie imion Kłamstwo jest społecznie piętnowane, jednak wiele osób używa kłamstwa na co dzień. To dla nich sposób na uniknięcie niewygodnych sytuacji, kary czy innych nieprzyjemności. Kłamstwo może także służyć do zdobycia korzyści czy lepszej pozycji w pracy lub w życiu. Niektórzy kłamstwo mają we krwi. Wielka księga imion zdradza tajemnice - osoby noszące takie imiona są największymi kłamcami. Zobacz.

📢 Pies - tego nie powinien jeść. Take produkty bardzo szkodzą psiakom, a mogą nawet zabić Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz.

📢 Pomysł na balkon i taras. Modne meble, rośliny, dodatki - zobacz zdjęcia pomysłowych aranżacji Balkon czy taras to przestrzeń, która może służyć do relaksu i spędzania wolnego czasu. Zobacz jak pomysłowo ją zaaranżować. Sielski, romantyczny, boho, nadmorski, loftowy - to tylko część stylów sprawdzających się w aranżacjach balkonu. 📢 Takie rzeczy w stylu vintage można dostać na OLX - ceny, zdjęcia. Design PRL jest teraz w modzie Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage.

📢 Oto pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił.

📢 Mieszkańcy z okolic Łasina alarmują w sprawie listów Mieszkańcy z okolic Łasina w powiecie grudziądzkim alarmują, że czekają na ważne listy urzędowe, a te są doręczane z dużym opóźnieniem. Poczta w Łasinie obsługuje także okoliczną gminę: Świecie nad Osą.

📢 Śmiertelne potrącenie na ul. Cukrowników w Świeciu. Mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia Do tragicznego zdarzenia doszło 21 maja 2024 w Świeciu przy ul. Cukrowników. Nie żyje jedna osoba. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Wybierzecie się? Te gwiazdy dadzą koncerty w Grudziądzu w ramach Święta Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Jarmarku Spichrzowego! Czerwiec to miesiąc w którym będziemy obchodzili Święto Województwa Kujawsko - Pomorskiego jak również 733. urodziny Grudziądza. Z tych okazji do naszego miasta zawita plejada gwiazd. Będzie się działo! Sprawdźcie 📢 To będą rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki od 1 lipca, niektórzy już teraz dostają listy grozy Ogrzewasz dom gazem? Od 1 lipca poczuje to twoja kieszeń. PGNiG podało nowe stawki. Podwyżki są ogromne, to odpowiednio o odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. więcej. Jednym z powodów jest fakt, że wraz z końcem półrocza, skończą się również tarcze ochronne. Polacy już teraz dostają listy grozy i są pełni obaw o zasoby swoich portfeli. Ile trzeba będzie wkrótce zapłacić za paliwo gazowe?

📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości - w takim domu mieszkają. Para ciągle zaskakuje internautów Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz od blisko 3 lat tworzą szczęśliwą parę. Uczestnicy "Sanatorium miłości" biorą z życia garściami, zwiedzają świat, próbują nowych rzeczy i prowadzą zajęcia z seniorami. Zobaczcie, jak mieszka najbardziej znana para z programu.

📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Aleksander Śliwka i Jagoda już po ślubie. Siatkarz zakochany jest po uszy - tak razem mieszkają! Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka.

📢 Wojciechowski i Tuchlińska - tak mieszkają. Luksusowa willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim od środka Posiadłość nad Zalewem Zegrzyńskim 76-letniego Józefa Wojciechowskiego i jego pół wieku młodszej narzeczonej Patrycja Tuchlińskiej ocieka luksusem. Milionerzy żyją jak w bajce w willi z basenem, kortami tenisowymi, ptaszarnią i egzotycznymi palmami w ogrodzie. Zaglądamy do wnętrz ich domu i ogrodu - zobacz zdjęcia. 📢 Taka jest lista długów, które się przedawniają. Ich nie trzeba spłacać - zobacz! Przedawnienie wydaje się szansą dla dłużników. Prawo do przedawnienia długów przysługuje jednak w określonych okolicznościach i zdarzają się one bardzo rzadko. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby dług się przedawnił. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać.