Te osoby nie dostaną Bezpiecznego Kredytu 2%. Oni nie załapią się do rządowego programu

Bezpieczny kredyt 2% to program, który polega na dopłacaniu kredytobiorcom do ich zobowiązania przez okres 10 lat, tak aby oprocentowanie przez cały czas było na poziomie dwóch procent. Projekt ruszył 3 lipca. Według rządowych prognoz przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy z „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” skorzysta 155 tys. osób do końca 2027 r.

Przeczytaj także: Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę?