800 plus nie dla wszystkich. Te osoby nie dostaną nowego i wyższego świadczenia

W ramach programu rodzinom, które mają na utrzymaniu dziecko lub dzieci, przysługuje świadczenie wychowawcze - obecnie jeszcze w wysokości 500 zł, a od roku 2024 będzie to 800 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Od 2024 roku 800 plus zamiast 500 plus

Wzrost kwoty świadczenia do 800 zł to dobra wiadomość dla rodzin. Wysoka inflacja powoduje, że realna wartość pieniądza spada, a co za tym idzie - 500 zł czyli kwota dotychczasowego świadczenia także nie ma już takiej siły nabywczej. Dlatego podjęta została decyzja o waloryzacji tego świadczenia.

Zgodnie z przepisami, nowe, wyższe świadczenie 800 plus wejdzie w życie od stycznia 2024 roku. Przelewy, jak do tej pory, będzie wykonywał ZUS. Jednak z przyczyn technicznych niektórzy rodzice otrzymają pieniądze w innym terminie, ale nie później niż do 29 lutego 2024 roku. W tej sytuacji rodzice otrzymają aż 1600 zł jednorazowo - będzie to wyrównanie za poprzedni miesiąc. W późniejszym terminie otrzymają świadczenie także te osoby, które złożyły z opóźnieniem wniosek o przyznanie 800 plus.